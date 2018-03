Baugesuch Noch schneller an den Einsatzort

Wolpertshausen / Claudia Kern-Kalinke

In Wolpertshausen ertönt das Martinshorn häufiger als in anderen Orten. Aber nicht, weil die Menschen hier so oft in Not geraten, sondern weil die Rettungswache des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) hier seit 2015 ihren Sitz hat und die Notfallsanitäter von dort zu ihren Einsätzen ausrücken.

Noch lautet die Adresse Bild­äckerstraße 8, ein ehemaliges Firmengebäude in der Nähe der Mehrzweckhalle. Der ASB hat es als Provisorium für seine Rettungsfahrzeuge und Krankentransportwagen eingerichtet, um die Hilfsfristen im Landkreis zu verkürzen. „Schon damals war vorgesehen, eine neue Rettungswache an anderer Stelle zu bauen“, berichtet der stellvertretende Landesgeschäftsführer des ASB, Daniel Groß, „die Planung sollte sorgfältig erfolgen und braucht ihre Zeit.“

Inzwischen ist im Gewerbegebiet Schießmauer zwischen der Unteren Straße und der L 2218, die dort Haller Straße heißt, ein passender Standort für das Bauvorhaben gefunden. Der ASB hat seinen Neubau entworfen und das Baugesuch eingereicht. Die Gesamtfläche des Gebäudes inklusive Garagen soll 700 Quadratmeter betragen. Insgesamt zählt die Rettungswache 20 Mitarbeiter.

Parallel dazu ist die Gemeinde mit der Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Schießmauer und der Erschließung der Fläche beschäftigt. Kanal- und Wasseranschluss sowie der Ausbau der Straße werden die Gemeinde rund 240 000 Euro kosten. Die Arbeiten sollen in Angriff genommen werden, sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen. Kompliziert wird die Angelegenheit durch die veränderte Ausfahrt für die Fahrzeuge und die vorgesehene Querungshilfe für Fußgänger über die vielbefahrene Landesstraße 2218. Auf beiden Seiten der Straße bestehen Bushaltestellen.

Die neue Ausfahrt, die im Gegensatz zur bisherigen so gelegt werden soll, dass sie im rechten Winkel in die Landesstraße einmündet, stellt einen Eingriff dar, der ebenfalls straßenbaurechtlich genehmigt werden muss. Derzeit besteht wohl noch Klärungsbedarf bei den Radien der Schleppkurve bei der Ausfahrt. Ebenso wird eine mögliche Abbiegespur mit dem Regierungspräsidium Stuttgart diskutiert. Groß rechnet damit, dass es Sommer wird, bis das Grundstück baureif ist und alle Genehmigungen vorliegen.

Keine 15 Minuten für die Anfahrt

In Wolpertshausen sind die Rettungssanitäter und ihre Fahrzeuge zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, an 365 Tagen im Jahr. Zur Verfügung stehen ein Rettungswagen, ein Ersatzrettungswagen und zwei Krankentransportwagen. Mit der Einrichtung der Rettungswache wurde die Hilfsfrist im Landkreis deutlich verbessert. Die Retter rücken vom Standort Wolpertshausen nach Ilshofen, Vellberg, Braunsbach und natürlich auf die Autobahn aus. Ziel ist es, in weniger als 15 Minuten nach der Alarmierung bei den Notfallpatienten zu sein. Vom künftigen Standort können die Rettungsfahrzeuge dann noch schneller auf die Landesstraße und zu ihren jeweiligen Einsatzorten gelangen.