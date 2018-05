Hauptversammlung Noch mehr positives Miteinander

Obersontheim / swp

Es läuft rund beim Gesangverein Oberfischach. So lautet das Fazit der Hauptversammlung, heißt es in einer Mitteilung. Doch so einfach wie es klingt, ist Vereinsarbeit auch in Oberfischach nicht. Die Mitgliederwerbung und die Gemeinschaft sollen im neuen Vereinsjahr eine wichtige Rolle spielen.

Mit Blick auf das vergangene Jahr stellte der Vorsitzende Sascha Wiesenmüller fest, dass beide aktiven Chöre – der Gemischte Chor und der Wir-Chor – einen vollen Terminkalender hatten. Dazu zählten unter anderem die Weihnachtsfeier und die Nachfeier das Lindenfestes sowie das traditionelle Kuhessen. Erfolge feierte der Verein mit dem ausverkauften Konzert mit der Band „Anâweech“ im Herbst in der Festhalle sowie der Nachfeier im Januar. Hier konnte die Nachfrage nach Karten bei Weitem nicht gedeckt werden.

Auch 2018 werde es für den Verein wenig Zeit zum Ausruhen geben. „Es stehen wieder viele interessante und spannende Auftritte an“, kündigte Wiesenmüller an. Damit schlug er die Brücke zu den neuen Herausforderungen, die auf den Verein zukommen. An erster und wichtigster Stelle stehe die Mitgliederwerbung. Um den Verein in seinen Strukturen zu stärken und fit für die Zukunft zu machen, brauche es mittelfristig neue Mitglieder. Hier mangele es noch nicht, aber Handlungsbedarf bestünde jetzt schon. „Eine Vision hierfür wird der Vorstand erarbeiten und zeitnah umsetzen“, sagte Wiesenmüller.

Förderverein macht sich bezahlt

Kassier Helmut Maurer blickte in seinem Bericht auf ein positives Wirtschaftsjahr zurück. Dies sei auch auf die erfolgreiche Gründung eines Fördervereins zurückzuführen. Nach weiteren Beiträgen aus dem Verein wurde der Vorstand von Ortsvorsteher Willy Frank entlastet und von der Versammlung einstimmig bestätigt. Geehrt wurden die Mitglieder Doris Sturm für 20 Jahre Mitgliedschaft sowie der Ehrenvorsitzende Manfred Köder für 40 Jahre aktives Singen.

Zum Ende der Versammlung bedankte sich der erste Vorsitzende bei den Anwesenden mit der Bitte, die Kameradschaft und die Gemeinschaft mehr zu pflegen. Mehr positives Miteinander statt allein, sollte das Credo in dieser heutigen Zeit sein. Damit sprach er nicht nur den Anwesenden aus dem Herzen.

Info Der Wir-Chor probt dienstags von 20 bis 21.30 Uhr, die Singstunden des gemischten Chors finden donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr statt, und zwar jeweils im Singsaal direkt neben der Kirche in Oberfischach. Interessierte sind willkommen. Mehr Infos unter www.gesangverein-oberfischach.de.