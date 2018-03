Ausstellung Noch knapp vier Wochen für die üppige Kunstpracht aus Wien

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Ein weiter Weg hat sich gelohnt!“, lautet einer der jüngsten Einträge im Gästebuch der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. Den Kommentar haben Besucher aus dem pfälzischen Landau hinterlassen, die ihren Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „Verborgene Schätze aus Wien“ demnach genossen haben. Wer ein bisschen in den Seiten blättert, trifft auch auf Einträge von viel weiter gereisten Gästen – etwa aus Lübeck oder aus Kanada. Und mancher Kommentar ist auch in fremden Schriftsystemen verfasst.

Kein Zweifel: Das Publikum in der Kunsthalle Würth ist international. Tausende Besucher haben seit Mitte September die Ausstellung mit den Schätzen aus den Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien gesehen. Noch knapp vier Wochen, bis einschließlich Sonntag, 8. April, gibt es die Gelegenheit, einen Blick auf die Wiener Kunstschätze zu erhaschen, die in der Donaumetropole zuweilen eher im Verborgenen blühen. Denn dort gibt es für die Sammlungen kein eigenes Museumsgebäude. Die Schau in Hall bietet mit mehr als 400 Arbeiten einen glanzvollen Querschnitt durch Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett und Glyptothek der Akademie.

Illustre Künstlerliste

Übrigens: Dieses Gastspiel kam auch deshalb zustande, weil im vergangenen Jahr in Wien umfangreiche Sanierungsarbeiten des Akademiegebäudes begannen. Der Umzug in Ausweichquartiere bot daher eine gute Gelegenheit, die Kunstschätze auch außerhalb Wiens zu präsentieren, erklärte Julia Nauhaus, Direktorin der Akademie-Sammlungen.

Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Gustav Klimt, Friedensreich Hundertwasser – die Liste der Künstler, deren Werke in Hall versammelt sind, liest sich wie ein Who’s who der Kunstgeschichte. Im sogenannten Holzgeschoss ist auch ein 1810 entstandenes Selbstbildnis des aus Heilbronn stammenden Heinrich Friedrich Füger zu sehen. Beim Streifzug durch die Genres von Porträt über Landschaft bis zum Stillleben stoßen die Besucher im Untergeschoss auch auf italienische Barockmalerei: Gebauschte Tücher und nackte Leiber kommen ihnen dort ganz nah.

In dem neu belebten Format „Musikalisches Rendezvous mit der Kunst“ haben lokale Promis wie Wolfgang von Stetten oder – gestern Abend – Fürst Kraft zu Hohenlohe-Oehringen ganz persönlich über ein Werk aus der Ausstellung gesprochen. Alle fünf angebotenen Termine des Formats waren im Nu ausgebucht.

Noch gibt es die Möglichkeit, sich in Führungen von Experten durch die Ausstellung begleiten zu lassen, bevor sich am Abend des 8. April die Tür der Kunsthalle für eine Umbaupause schließt. Der Titel, der dann ab 23. April folgenden Schau heißt „Wohin das Auge reicht – Neue Einblicke in die Sammlung Würth“.

Info Unter dem Titel „Die Secession in Wien um 1900 – Wasserscheide der Moderne“spricht am Mittwoch, 4. April, Dr. Tobias Natter. Der international geschätzte Experte spricht ab 19.30 Uhr im Adolf-Würth-Saal. Einlasskarten können unter kunsthalle@wuerth.com bestellt werden. Die Kunsthalle Würth ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.