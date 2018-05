Schwäbisch Hall Hotel wird noch eine Nummer größer

Next

So soll es auf dem Gelände des Landhauses Wolf an der Hessentaler Straße bald aussehen: Rechts ist das bestehende Hotelgebäude zu sehen, links wurde das neue Haus schon fix und fertig ins Foto montiert. © Foto: privat

Dort, wo er steht, wird sich bis 2019 das dritte Hotelgebäude des Landhauses Wolf erheben: Hotelchef und Sternekoch Thomas Wolf (Bildmitte) auf der Baustelle an der Hessentaler Straße. © Foto: Beatrice Schnelle

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Das Landhaus Wolf bekommt ein drittes Hotelgebäude. Bis zum Frühjahr 2019 soll der Neubau fertiggestellt sein.

Die Baumaschinen dröhnen schon. Bagger heben das Erdreich zur Angleichung des Bodengefälles aus, 96 Metallpfähle werden nach und nach in den Untergrund getrieben, damit der Neubau einen sicheren Stand erhält: Das Landhaus Wolf wird wieder eine Nummer größer.

Im Herbst 2014 erhielt das Stammhaus aus dem Jahr 1985 die erste Verstärkung durch ein Gebäude mit 15 Gästezimmern und einer Ebene für Tagungsräume. Nun folgt der zweite, architektonisch baugleiche Abschnitt mit 20 Zimmern und Tagungsräumen auf zwei Stockwerken, der mit seinem „Zwilling“ direkt verbunden sein wird. Dazu soll ein lauschiger Aufenthaltsbereich im Grünen angelegt werden, auf dem Hotelinhaber und Sternekoch Thomas Wolf seine Gäste zu entspannten Grillfesten einladen kann. Für die alteingesessene Hoteliersfamilie bedeutet dies eine Investition im „unteren einstelligen Millionenbereich“, wie Wolf verrät. Mehr als 100 Betten in 60 Gästezimmern wird das Hotel am Kreisverkehr in Hessental nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Frühjahr 2019 insgesamt bieten können.

„Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat unser Haus im Bereich ‚Drei Sterne superieur‘ klassifiziert“, erklärt der Hausherr. Allerdings sei schon der erste Erweiterungsbau, wie künftig sein größeres Pendant auch, komplett nach Vier-Sterne-Kriterien ausgestattet. Er habe sich dennoch entschieden, die bisherige Kategorie offiziell beizubehalten, damit sich ein breiteres Publikum angesprochen fühle.

Die Qualitätsstandards seien jedoch hoch: Durch die geräumigen Zimmer mit Fußbodenheizung und Massivholztüren, Designermobiliar, komfortablen Bädern, Flachbildschirmen und WLAN habe er viele Kunden dazugewonnen. Es gebe aber ebenso Stammgäste, die den Charme des Altbaus bevorzugten: „Da herrscht ein völlig anderer Stil, den kennen sie und finden ihn gemütlicher.“

Unter der Woche buchen Geschäftsleute aus ganz Deutschland. „Wir arbeiten beispielsweise mit großen Firmen aus München und Hamburg zusammen, für deren Mitarbeiter der Aufenthalt in Schwäbisch Hall so etwas wie ein Erlebnisurlaub auf dem Lande ist“, lobt Wolf die Vorzüge des Standorts, „die Region ist wunderschön, bietet Kultur für jeden Geschmack und andere reizvolle Freizeitvergnügungen.“ Da stimme einfach das Gesamtpaket für Menschen, die tagsüber arbeiten und abends gemeinsam etwas unternehmen wollten. Freitags reisen die Businessgäste ab und die Wochenendurlauber checken ein.

Seit einiger Zeit hat das Landhaus Wolf eine spezielle Klientel aus diesem Personenkreis erschlossen: „Zu uns kommen eine Menge Fahrradtouristen aus dem gesamten deutschen Raum.“ Für sie hat Thomas Wolf einen abschließbaren Fahrradkeller eingerichtet, in dem man die teuren Drahtesel parken und sogar füttern kann: „Es gibt dort genügend Steckdosen zum Aufladen von E-Bikes.“

Eine wichtige Attraktion stelle das Gourmetrestaurant dar, das sich mit einem Michelin-Stern schmücken darf: „Hier bewirten wir ein internationales Publikum, das gepflegt bei uns speisen und ebenso gepflegt übernachten möchte.“ Sehr stolz macht es den 38-jährigen Küchenchef, dass seine „Eisenbahn“ im Ranking der 80 deutschlandweit besten Hotelrestaurants in der aktuellen Ausgabe der Hotel- und Gastronomie-Fachzeitung von Rang 71 auf Rang 65 hochgerutscht ist. Für die tägliche „schnelle“ Verpflegung der Businesskunden kocht er im Bistro „s’Bähnle“.

Ist es angesichts der regen Nachfrage denkbar, dass irgendwann ein viertes Hotelgebäude entsteht? Geplant sei da nichts, sagt Wolf, „aber Platz genug hätten wir.“