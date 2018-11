Brauchtum Nikolaus kommt nach Westheim

Rosengarten / swp

Hobbykünstler und kreative Bastler bieten Selbstgefertigtes, von Holz bis Filz und Wolle, sowie etwas zum Genießen an. Für das leibliche Wohl sorgen Vereinen mit Spezialitäten in vielen Variationen, schreibt die Verwaltung. Im Gemeindehaus servieren die Landfrauen Kaffee und Kuchen. Gegen 11 Uhr eröffnet der Musikverein Westheim den Markt mit weihnachtlichen Weisen. Der Losverkauf zugunsten des Rosengartener Hilfsfonds „miteinander – füreinander“ beginnt gegen 11.30 Uhr im Foyer des Gemeindehauses. Dort werden auch die Teilnahmezettel des Wichtelrätsels verkauft. Das Bücherstübchen der Kirchengemeinde lädt zum Stöbern ein. Die Viertklässler der Grundschule Rosengarten stimmen ab 15 Uhr einige Weihnachtslieder an. Gegen 15.30 Uhr wird der Nikolaus den Markt besuchen. Um 17 Uhr werden die Gewinner des Wichtelträtsels im Gemeindesaal gezogen. Ab 17.30 Uhr spielt das Saxofon-Quartett der Musikschule Schwäbisch Hall.