Diakonie Nicht reden, sondern leuchten

Schwäbisch Hall / Heike Krause

Lasset uns nicht so viel reden vom Licht, sondern lasset uns leuchten!“ Diese Worte stammen von der Oberin Luise Gehring, die selbst in ihrem Leben durch manche Dunkelheit gehen musste. Das Haller Diakonie-Klinikum erinnert in diesem Monat an Luise Gehring, weil sie im April vor 125 Jahren geboren wurde.

Wie der damalige Leiter der Haller Diakonissenanstalt Pfarrer Gottlob Weißer auf Luise Gehring aufmerksam wurde, als er 1924 auf der Suche nach einer Nachfolgerin für Oberin Emma Weizsäcker war, ist nicht überliefert. Luise Gehring lebte damals als junge Witwe in ihrem Leonberger Elternhaus. Ihr Ehemann war nur ein Jahr nach der Hochzeit im Ersten Weltkrieg gefallen. Als Tochter eines Leonberger Fabrikanten hatte sie eine gute Schulbildung erhalten, sprach mehrere Sprachen und besuchte in den 1920er-Jahren die Stuttgarter Dia­konieschule.

Nachdem sie das Diak im Sommer 1924 auf Einladung Weißers besucht hatte, trat sie am 2. September 1924 als Diakonisse dem Mutterhaus bei. Wie jede andere Diakonisse wollte Luise Gehring „zunächst von der Pike auf dienen“, wollte das Leben und Arbeiten in der Anstalt und in den angeschlossenen Institutionen kennenlernen, bevor sie das Oberinnenamt übernahm; sie durchlief sämtliche Arbeitsfelder: Krankenpflege, Kinderarbeit, Wochenstation, Altenarbeit, „Schwachsinnigenarbeit“, Waschküche und Küche. Doch im Frühjahr 1925 erkrankte sie an schweren Depressionen, musste sich in klinische Behandlung begeben – trotzdem hielt Pfarrer Weißer unerschütterlich zu ihr und an ihr als künftige Oberin fest. Nie kamen ihm Zweifel, dass er sich in seiner Wahl geirrt haben konnte. Und er sollte recht behalten.

Nazis deportieren 240 Menschen

Am 16. November 1925 wurde Luise Gehring Oberin und übte dieses Amt 36 Jahre lang aus. Als Oberin wurde sie zum unerschütterlichen Fels in der Brandung der NS-Zeit, die ihren christlichen Glauben mutig bekannte und lebte. Sie musste in dieser Zeit aber auch Eingriffe von NS-Behörden in die Krankenhaus-, Ausbildungs- und Behindertenarbeit miterleben und, dass im November 1940 NS-Behörden das Feierabendhaus und das Gottlob-Weißer-Haus beschlagnahmten, dort zunächst Aussiedler aus dem Osten und dann eine Lehrerbildungsanstalt unterbrachten.

Sie musste miterleben, dass 240 geistig behinderte oder psychisch kranke Frauen und Kinder aus dem Gottlob-Weißer-Haus in die Staatliche Heilanstalt Weinsberg verlegt wurden, von denen 184 den Gastod in Grafeneck und Hadamar starben. Nach 36 Jahren im Oberinnenamt und im Alter von 68 Jahren legte Luise Gehring 1961 ihr Amt nieder. Als sie nur drei Jahre später am 19. August 1964 starb, wurde sie unter großer Anteilnahme auf dem Schwesternfriedhof des Diaks beigesetzt.

Info Die Autorin dieses Textes Dr. Heike Krause ist Historikerin und im Haller Dia­konie-Klinikum als Archivarin tätig.