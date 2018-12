Zahlungsverkehr Nicht nur Bares ist Wahres

Schwäbisch Hall / Von Kerstin Dorn

Bargeld und Scheckkarten haben Konkurrenz bekommen: Ende Juni hat Google seinen Bezahldienst Google Pay in Deutschland freigeschaltet, Mitte Dezember zog Apple mit Apple Pay nach.

Konservativ beim Bezahlen

Bezahlen mit dem Handy ist technisch möglich, doch wird es auch genutzt? Bislang attestierte eine Studie der Bundesbank den Deutschen ein konservatives Zahlungsverhalten: 2017 war Bargeld das am häufigsten genutzte Zahlungsinstrument: 74 Prozent aller Zahlungen wurden mit Banknoten und Münzen beglichen. Für kleinere Beträge bis fünf Euro wurde fast ausschließlich (96 Prozent) die Geldbörse gezückt. Doch die Studie deckt auch Veränderungen auf: Erstmals seit Beginn der Erhebungen ist der Bargeldanteil am Umsatz unter die Hälfte, auf 48 Prozent, gefallen. Zudem steigt der Anteil bei kontaktlosen Kartenzahlungen, Internet-­ und mobilen Bezahlverfahren. Insbesondere Jüngere suchen Alternativen zum klassischen Zahlungsverkehr. 24 Prozent der 18- bis 24-Jährigen möchten mit dem Mobiltelefon unkompliziert Geld an Freunde und Bekannte senden können. Dieser Trend könnte jetzt einen Schub bekommen. Denn die Voraussetzungen sind gegeben: Laut „Statista.de“ verfügen rund 57 Millionen Deutsche über ein Smartphone. Wenn das Gerät NFC-fähig ist und die Bank das mobile Zahlen unterstützt, steht dem Bezahlen über das Handy nichts im Wege. NFC steht für Near Field Communication.

Banken bieten eine App

Kunden der VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim können seit Mitte August mit ihrem Handy zahlen. Dazu benötigen sie einen Online-­Banking-Zugang und die VR-Banking App. Über diese App kann sich der Kunde eine digitale Girocard bestellen, mit der er wenige Minuten später bezahlen kann. Die Anwendung sei einfach, erklärt der Leiter für Öffentlichkeitsarbeit Torsten Schulz: Einfach Expresszahlung aktivieren und anschließend das Smartphone mit eingeschaltetem Bildschirm an das Bezahlterminal halten. Bis 25 Euro ist die Zahlung sogar ohne PIN möglich. Bei der VR-Bank sieht man dafür eine Nachfrage: Insbesondere Jüngere würden das Angebot nutzen. Die digitale Girocard funktioniere bei nahezu allen Händlern mit einem Bezahlterminal und habe den Vorteil, dass keine Kreditkarte belastet wird, die viele Händler aus Kostengründen nicht akzeptieren.

Auch die Sparkasse setzt beim mobilen Bezahlen auf ihre Giro- und Mastercards, wobei Letztere für weltweites Zahlen digitalisiert werden können. Die dafür benötigte App „Mobiles Bezahlen“ sei einfach zu bedienen und erfülle die hohen Sicherheitsstandards, meint Geraldine Söldner von der Sparkasse Schwäbisch Hall-­Crailsheim. Die Sparkassen setzen auf allgemein zugängliche Lösungen und werfen Apple Pay vor, seine NFC-Schnittstelle nicht für andere Anbieter zu öffnen und die Girocard nicht als Zahlungsmittel zu integrieren. Der Wunsch, mit dem Handy zu zahlen, sei da: Seit Marktstart im August 2018 hätten rund 200 000 Kunden der Sparkassen-­Finanz­gruppe ihre Sparkassen-­Karten digitalisiert.

Auch die Discounter sind vorbereitet: „Unsere Kunden können bundesweit in allen Filialen mit Smartphone bezahlen, sofern ihre Bank und Karte dieses Bezahlsystem unterstützen“, teilt Lidl mit.

Auch bei Aldi Süd wird seit Sommer das kontaktlose Zahlen mit der Google Pay App und seit Dezember Apple Pay akzeptiert.

„Kunden nehmen Angebot an“

Das Gleiche gilt für Kaufland: Alle 660 Filialen seien darauf vorbereitet, schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. Auch beim Tanken wird vermehrt das Handy zum Zahlen gezückt: „Unsere Kunden nehmen das Angebot sehr gut an“, lässt die Shell-­Pressestelle wissen. NFC-­Zahlungen würden bereits jetzt rund 10 bis 15 Prozent der Karten-­Transaktionen ausmachen. Separater Aufwand für Google Pay/Apple Pay sei nicht nötig gewesen, da bereits klassische Karten kontaktlos über NFC akzeptiert würden und die technische Verarbeitung identisch sei.

Im regionalen Einzelhandel sieht man jedoch noch keine Nachfrage: „In unserer Entwicklung sind wir so weit, dass ab Januar 2019 kontaktloses Bezahlen mit der Bankcard, Giro- und EC-Karte möglich sein wird“, sagt Dieter Harth, Senior Consulter beim Crailsheimer Möbelhaus Bohn. „Wir können uns dem mobilen Bezahlen nicht entziehen, obwohl wir zurzeit noch keine Nachfrage erkennen können.“ Keinen akuten Handlungsbedarf sieht auch Dieter Heiden von Möbel Gunst in Schwäbisch Hall, genauso wie die Leiterin des Crailsheimer OBI-Marktes Nadine Häffner: Man werde die Entwicklung abwarten und dann in allen Märkten nachrüsten.