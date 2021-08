Es hätte so schön sein können. Im April taucht in Schwäbisch Hall ein Storchenpaar auf, das auf dem hohen Kamin des Sudhauses ein Nest baut. Während an anderen Orten bereits die Jungvögel schlüpfen, sitzt das Haller Storchenpaar abwechselnd mitten in der Regenperiode im Mai auf mindestens einem Ei.

Im Mittelalter galt Hall als Storchenstadt. Auf alten Abbildungen sind Nester zu erkennen. Eine halbe Ewigkeit blieben die majestätischen Tiere...