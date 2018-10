Kirchberg Neues Leben in alten Gemäuern

Neues Leben in alten Gemäuern

Kirchberg / swp

Fachleute zeigen, wie mit Hohenloher Bauernhäusern und Scheunen umgegangen werden kann.

Die fachgerechte Sanierung Hohenloher Bauernhäuser und Scheunen ist eine Kunst für sich. Wie das funktionieren kann, wird in einem Seminar erklärt. Dieses richtet sich an jetzige und zukünftige Eigentümer und Bauherren sowie interessierte Handwerker, die ein Bauernhaus sanieren wollen. Dabei werden historische Zusammenhänge und Bautypen erläutert, Nutzungs­konzepte vorgestellt und wichtige Aspekte der Sanierung behandelt. Wie erkenne ich Schäden? Welche rechtlichen Vorschriften gibt es (Genehmigung, Denkmalrecht)? Was gibt es bei der Sanierung von Außenwänden (Sandstein, Fachwerk), des Daches und beim Innenausbau zu beachten?

Das Seminar will eine Hilfestellung zur Vermeidung von Bauschäden geben und für die Erhaltung und das Respektieren des Bestandes trotz veränderter Anforderungen an die Bauten sensibilisieren. Diese Punkte und mehr werden an vier Abendseminaren und einer Exkursion mit den Referenten Gerd Schäfer (freier Bauhistoriker), Anita Rühle (freie Architektin), Erhard Demuth (freier Architekt), Georg Dengel (Restaurator im Maurerhandwerk) und Zimmermannsmeister Markus Kratzer besprochen.