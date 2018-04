Gemeinderat Neues Domizil für die Braunsbacher Feuerwehr

Braunsbach / Oliver Färber

Das Feuerwehrmagazin in Braunsbach ist beim Unwetter im Mai 2016 stark demoliert worden: Klar war für die Kommune, dass sich eine Sanierung nicht lohnt. Außerdem hätten selbst bei einer Wiederherstellung aktuelle Richtlinien umgesetzt werden müssen.

Das einzige Problem war am Anfang die Finanzierung des neuen Domizils. Architekt Siegfried Kienle, der von der Kommune mit den Planungen beauftragt worden war, eröffnete den Gemeinderäten in der Sitzung nun, dass die reinen geschätzten Baukosten von 1,013 Millionen Euro auf 1,145 Millionen Euro gestiegen seien. „Wir haben das Gebäude um rund einen Meter vergrößert“, erklärte er dies.

Kämmerer Christoph Roll versicherte, dass die Finanzierung nun in trockenen Tüchern sei. Man müsse dazu auch nicht die Sondermittel des Landes für den Wiederaufbau des Ortes antasten. Aus den Mitteln, die im Landesetat für Zuschüsse für das Feuerwehrwesen vorgesehen sind, habe Braunsbach eine Sonderunterstützung über 650 000 Euro zugesagt bekommen. Gleichzeitig wurden weitere 445 000 Euro aus dem Ausgleichsstock beantragt. „Zwischen 200 000 Euro und 250 000 Euro bleiben unter dem Strich an uns zur Finanzierung hängen. Dann haben wir ein ganz neues Feuerwehrhaus“, fügte Bürgermeister Frank Harsch hinzu.

Neben der Baugenehmigung will Kienle auch gleich die Abrissgenehmigung für das alte Gerätehaus bei der Genehmigungsbehörde im Haller Landratsamt einreichen. „Und wo zieht so lange die Feuerwehr hin?“, wollte Gemeinderat Gerhard Bosch wissen. Feuerwehrkommandant Rolf Dierolf gab sich bei der Frage gewohnt gelassen: „Das werden wir dann entscheiden, wenn es so weit ist.“