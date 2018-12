Gemeinderat Neues Baugebiet in Bühlertann bietet Platz für 160 Familien

Bühlertann / Elisabeth Schweikert

Dort, wo in wenigen Jahren zahlreiche Neubürger von Bühlertann leben könnten, weiden heute noch Kühe, scharren Hühner und Puten im Boden: Am südlichen Ortsrand von Bühlertann, an der Straße nach Kottspiel, liegt rechter Hand das 15 Hektar große Baugebiet, das unter dem Namen Lichse vermarktet werden soll. 160 Bauplätze weist der Plan aus. Eventuell sollen auch einige Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet gefasst. Dieser ist nötig, um am Ende des Verfahrens einen rechtskräftigen Bebauungsplan zu bekommen. Gleichzeitig mit diesem Beschluss beauftragte der Gemeinderat das Büro Gekoplan, ein artenschutzrechtliches Gutachten zu erstellen. Dieses soll 4230 Euro kosten.

Bauplätze fehlen

Wie in vielen Gemeinden des Landkreises sind die Bauplätze in der Gemeinde Bühlertann knapp geworden. Im Gebiet Seewasen gibt es von den 25 Bauplätzen noch zwei. Im Baugebiet Kreuzäcker hat die Gemeinde elf erschlossen. Davon sind alle bis auf einen verkauft. In den Teilorten gebe es keine Bauplätze mehr, berichtete Bürgermeister Michael Dambacher, nur in Kottspiel gebe es noch zwei. Aus diesem Grund soll nun „Lichse“ für die weitere Bebauung vorbereitet werden. Eigentlich gibt es ja für das Baugebiet bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Dieser wurde am 28. Juni 2007 gefasst, noch unter Regie des damaligen Bürgermeisters Hans Weiss. Allerdings wurde die Siedlung in den Jahren da­rauf nicht gebaut, denn die Gemeinde Bühlertann hatte die Auflage bekommen, zunächst die ortsnahe Fläche Seewasen zu bebauen.

Seltener Großer Wiesenknopf

Nachdem inzwischen elf Jahre seit Inkrafttreten des Bebauungsplans vergangen sind, „muss die Gemeinde ein neues artenschutzrechtliches Gutachten erstellen“, erklärte Dambacher. Rechtlich sei es so, dass zwischen Gutachten und Baubeginn maximal fünf Jahre liegen dürfen. Das Gebiet soll zwischen April und Juni auf Vögel untersucht werden, auf das Rosengewächs Großer Wiesenknopf (ab Anfang Juli) und auf den Schmetterling Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (zwischen Juli und August). Im November soll das Gutachten vorliegen. Dann kann der Rat den nächsten Schritt gehen. Wie Dambacher auf Nachfrage berichtete, müsse die Gemeinde auch ökologische Ausgleichsmaßnahmen anbieten. Das sei eine Herausforderung, denn sie ist nach der Gemeinde Michelbach (18 Quadratkilometer) die flächenmäßig zweitkleinste im Altkreis Schwäbisch Hall. Bühlertann umfasst 24 Quadratkilometer.

Darüber hinaus muss die Gemeinde für die Änderung des Bebauungsplans nochmals ein Bebauungsplanverfahren durchlaufen. „Bereits in der Klausur des Gemeinderats wurde festgelegt, dass die Bauvorschriften aus dem Jahr 2007 an die Neuzeit angepasst werden sollen“, erinnerte Dambacher.

Bei der Ratssitzung diskutierten die Gemeinderäte vor allem darüber, wie die neue Siedlung an der Kreuzung Lichsweg, Mühlstraße und Breitwiesenweg verkehrstechnisch angeschlossen werden soll: über eine Abbiegespur oder über einen Kreisverkehr. Das Ingenieurbüro Krupp, mit der Planung für das Gebiet befasst, und auch das Regierungspräsidium hatten dafür plädiert, von einem Kreisverkehr abzusehen. „Zwischen Kottspiel und Bühlertann fahren täglich circa 3000 Autos und 400 Lkw“, zitierte Dambacher aus den Gesprächen mit dem Regierungspräsidium – angesichts dieses geringen Verkehrsflusses sei ein Kreisel nicht nötig. Zum Vergleich: In der Ellwanger Straße fahren im Schnitt 6000 Fahrzeuge, das Doppelte. „Laut Kostenschätzung beträgt der Unterschied zwischen Linksabbiegespur und Kreisverkehr circa 130 000 Euro netto“, so Dambacher.

„Die Leute fahren zu schnell“

Günther Walzhauer sprach angesichts der „nicht optimalen“ Einmündungswinkel der Straßen von einem „vergewaltigten Kreisverkehr“. Er plädierte dafür, dass die Bushaltestelle beidseitig angefahren werden kann. Ausschlag dafür, dass die Mehrheit der Räte am Ende für einen Kreisverkehr stimmte, war ein eindrückliches Plädoyer von Gemeinderat Konrad Stöcker. „Einen Zebrastreifen bekommen wir mit Sicherheit nicht. Am Ortseingang fahren die Leute zu schnell herein, ob der Verkehr stark ist oder nicht. Die Sicherheit ist das Wichtigste. Ein Kreisel bremst den Verkehr in beide Richtungen. Wenn wir schon die Möglichkeit beim Neubau haben, dann sollten wir das nutzen.“ Gemeinderat Jürgen Stengel pflichtete ihm bei: „Ich wohne dort. Stöcker hat recht. Manche fahren ungebremst dort durch.“ Michael Dambacher berichtete von Beobachtungen in seiner früheren Heimat Hüttlingen, dort gebe es viele Kreisel. „Die zwingen den Verkehr, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das ist eine wirkungsvolle Maßnahme, die zur Verkehrsberuhigung und zur Sicherheit beiträgt.“