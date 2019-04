CDU und FDP scheitern mit ihrem Antrag, erneut über die Einführung der gymnasialen Oberstufe an der Gemeinschaftsschule West abstimmen zu lassen. Die wird nun beantragt.

„Das Thema hat heftige Diskussionen ausgelöst. Wir haben leider auch ein bisschen dazu beigetragen.“ Mit diesen Worten eröffnet Oberbürgermeister Hermann-­Josef Pelgrim den heiß umstrittenen Tagesordnungspunkt 7 in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Aufgerufen wird der „Grundsatzbeschluss zur Einrichtung einer Oberstufe an der Gemeinschaftsschule (GMS) im Schulzentrum West“.

Pelgrim entschuldigt sich dafür, dass es ihm „leider erst in der vergangenen Woche“ aufgefallen sei, dass der Rat eben diesen Beschluss bereits 2013 gefasst hat (siehe Info). Um „Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit“ zu sichern, sei eine erneute Abstimmung überflüssig.

Das sehen nicht alle so. CDU und FDP stellen den Antrag, dass wie ursprünglich geplant über die Einführung des neuen Wegs zum Abitur an der Gemeinschaftsschule abgestimmt wird. Es gebe schließlich einen Erkenntnisgewinn aus dem Praxistest der vergangenen Jahre. „Sie haben alles zwanghaft gesucht, was sie an Argumenten finden können, um uns von unserem Antrag abzuhalten“, wirft FDP-Fraktionssprecher Thomas Preisendanz dem Oberbürgermeister vor. Wenn auch an anderen Gemeinschaftsschulen Oberstufen entstünden, schnürten diese den beruflichen Gymnasien die Luft ab.

Stadträtin Damiana Koch fordert Rücktritt des Oberbürgermeisters

Der Gemeinschaftsschulrektor Thomas Kuhn bekräftigt: „Wir wollen der Tochter der Aldi-Verkäuferin eine Chance geben, das Abitur zu machen.“ Die fraktionslose Rätin Damiana Koch, die gegen das Abi an der GMS ist, wirft Pelgrim Versagen vor: „Sie haben unsere Lebenszeit verschwendet. Nach 20 Jahren Berufserfahrung müsste Ihnen das entweder auffallen oder Sie müssten zurücktreten, weil Sie nicht fähig sind.“ Am Ende folgt Damiana Koch aber auch der Linie von Pelgrim und ist gegen eine erneute Abstimmung.

Bei den langatmigen Ausführungen der Stadträtin Koch starren ihre Kollegen neuerdings nicht mehr wie früher Löcher in Boden oder Decke, sondern widersprechen. „Ich hoffe, dass die Zuhörer merken, wie mit unserer Lebenszeit umgegangen wird, so wie Frau Koch auftritt“, kontert SPD-Fraktionschef Helmut Kaiser. Immerhin sind 70 Zuhörer im Saal. Oft sind es nur drei oder vier. Stadtrat Michael Wanner begründet seine abweichende Meinung in der SPD-Fraktion: „Ein Schultourismus tritt auf: Weil es jetzt schon keine Realschule mehr im Westen gibt, werden busweise Schüler in den Osten gefahren.“ Realschulen leisteten gute Arbeit. Doppelstrukturen seien zu vermeiden. Dem widerspricht Joachim Härtig, der die Meinung der Grünen kundtut: „Es ist wichtig, ein breites Spektrum zu haben, das möglichst viele Schüler erreicht.“

Enthaltungen der FWV-Fraktion entscheiden

FWV-Fraktionschef Hartmut Baumann erläutert sein Dilemma: „Das ist ein politisches Thema des Landes und nicht des Gemeinderats.“ In seinem privaten Umfeld gebe es Gegner und Befürworter des Abis an Gemeinschaftsschulen. „Ich bin nicht bereit, Freundschaften aufzugeben.“ Daher enthalte sich die FWV.

Die Fraktion ist das Zünglein an der Waage. Der Beschluss aus dem Jahr 2013 gilt nun weiter: Die Stadtverwaltung eröffnet als Schulträger der Gemeinschaftsschule West den Weg, eine gymnasiale Oberstufe einzuführen. Am Ende entscheidet das Kultusministerium darüber.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfälle Kreis Hall Unerfreuliche Statistik: So entwickeln sich die Unfall-Zahlen im Kreis Hall Die Auswertung des Polizeipräsidiums Aalen offenbart für den Landkreis Hall gleich mehrere unerfreuliche Trends.