Schwäbisch Hall Neuer Imam: für Fragen rund um den Islam stets offen

Halil Ibrahim Copur in der Haller Mevlana-Moschee. Im Hintergrund ist die Minbar, die Kanzel im großen Gebetsraum, zu erkennen. Seit Ende November ist der 36-Jährige der neue Imam in Schwäbisch Hall. © Foto: Bettina Lober

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Der 36-jährige Halil Ibrahim Copur ist seit rund drei Monaten der neue Imam der Haller Mevlana-Moschee.

Guten Tag“, „Bitte schön“, „Danke schön“ – die deutschen Worte gehen ihm bereits gut über die Lippen: Halil Ibrahim Copur kam vor drei Monaten nach Hall. Der 36-Jährige ist der neue Imam der Haller Mevlana-Moschee. Vielleicht klappt es bald auch mit einem weiteren Deutschkurs. Jedenfalls hat Copur während der Vorbereitung für seinen Einsatz in Deutschland einen zweieinhalbmonatigen Sprachkurs absolviert – doch auch wieder einiges vergessen, winkt er mit einem Lächeln entschuldigend ab. Deshalb steht ihm fürs Gespräch mit der Zeitung der Haller Ali Bilgin als Übersetzer zur Seite.

Es sei eine „sanfte Landung“ am 21. November in Hall gewesen, erzählt Copur. Freilich habe er sich vorab mit seinem neuen Dienstort befasst – per Internet ist das heutzutage kein Problem. Dennoch ist so ein Wechsel mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, lässt er durchblicken. Zumal er zum ersten Mal in Deutschland ist und nicht alleine in die Kocherstadt kam, sondern gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Töchtern. Sie sind sechs und drei Jahre alt. Eine große Veränderung für die Familie also – doch die Copurs wurden herzlich willkommen geheißen: „Es war ein gutes Ankommen, es fühlte sich gar nicht fremd an.“

Zuletzt in Hassa im Einsatz

Copur arbeitet seit 15 Jahren als Imam, die letzten drei Jahre in der 50.000-Einwohner-Stadt Hassa im Süden der Türkei. Nun freut er sich darauf, ein anderes Land kennenzulernen. Überhaupt ist er neugierig auf andere Kulturen und Länder: „Das Leben ist kurz, je mehr man von der Welt sehen kann, umso besser.“

Für seinen Einsatz in Hall wurde er auch mit einem Kurs in Landeskunde vorbereitet. Ob er sich wünschen durfte, wohin in Deutschland er entsendet wird? Nein, aber er kenne das Land ja auch nicht, „deshalb ist das eigentlich nebensächlich“. Nach Hall wurde er vom Dachverband Ditib geschickt, der dem staatlichen Präsidium für religiöse Angelegenheiten der Türkei untersteht.

Rund 1500 Menschen gehören zur türkisch-islamischen Gemeinde in Hall. In der Mevlana-Moschee wird auf Arabisch gebetet, aber meistens auf Türkisch gepredigt und gesprochen. Seit der Migrationsbewegung 2015 kommen auch viele arabisch sprechende Gläubige in die Moschee. Auch für sie ist Copur die Anlaufstelle, er spricht Arabisch.

Der Berufswunsch Imam stand für den 36-Jährigen schon früh fest. Er sei als Kind vom Vorbeter in der eigenen Gemeinde geprägt gewesen. Dieser habe ihm den Islam als eine Religion der Barmherzigkeit, der Liebe, des Vertrauens und des Guten vermittelt – und das wolle auch er den Menschen weitergeben.

Sein erster Eindruck von Hall?

Copur leitet nicht nur die täglichen fünf Gebete, zu seinen Aufgaben bei der Betreuung der muslimischen Gemeinde in Hall gehören auch der Koranunterricht für Jugendliche, Hochzeiten, Beerdigungen und Seelsorge. Es gebe verschiedene Gesprächsgruppen, und wenn Fragen zum Islam auftreten, dann versuche er als Imam, sie zu beantworten, erklärt er. Er selbst kann sich auch mit seinen Amtskollegen in Gaildorf, Crailsheim, und Öhringen austauschen – „wir treffen uns etwa einmal im Monat“.

Und was für einen ersten Eindruck hat er von Hall? „Das ist eine Stadt mit Geschichte“, sagt Copur anerkennend. Nun stehen für ihn viele Besuche bei Einrichtungen an. Kürzlich war er beim Neubürger-Empfang, konnte bereits mit einigen Gemeinderäten sprechen, und im Diakonie-Klinikum gab es ein Gespräch. Und der neue evangelische Pfarrer habe ihn auch schon eingeladen, berichtet der Imam. Copur betont die Wichtigkeit des Dialogs: „Wir leben zusammen in einer Stadt. Um uns zu achten, müssen wir einander kennenlernen.“

Das könnte dich auch interessieren: