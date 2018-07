Online-Speicher Neuer Cloud-Anbieter

Neckarsulm / Holger Ströbel

Bechtle ergänzt mit Amazon Web Services (AWS) das Portfolio an Cloud-Services um einen weiteren Anbieter. Die Partnerschaft unterstützt Bechtle als Dienstleister für moderne IT-Architekturen. Kunden können in Zukunft sämtliche Cloud-Dienste von AWS über die Bechtle Clouds-Plattform beziehen. Außerdem berät das Unternehmen bei der Inbetriebnahme der AWS-Umgebung. Bechtle betreibt unter www.bechtle-clouds.com seit 2017 ein Portal für Cloud-Services. Es basiert auf einer Clouds-Plattform, über die Kunden die Cloud-Dienste unterschiedlicher Anbieter einfach, flexibel und transparent nutzen können. Das Unternehmen Bechtle zählt zu den führenden IT-Handelsunternehmen in Europa.