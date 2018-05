Auch die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall öffnet am Aktionstag ihre Pforten und bietet kostenlose Kurzführungen durch die Austellung „Wohin das Auge reicht“ an. © Foto: Ufuk Arslan

pm

Der vom Internationalen Museumsrat (ICOM) jährlich im Mai weltweit ausgerufene Tag macht auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam. Gleichzeitig ermuntert er die Besucher, die in den Einrichtungen bewahrten Schätze zu erkunden. Daher ist der Eintritt in die Museen an diesem Tag in der Regel frei. Dieses Jahr wird der Internationale Museumstag bereits zum 41. Mal gefeiert. Er wird außerdem maßgeblich von den Stiftungen und Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt und vom Deutschen Museumsbund und ICOM Deutschland in enger Kooperation mit den Museumsorganisationen und Beratungsstellen auf Bundesebene und in den Ländern umgesetzt.

Ein kulturell wichtiger Tag

Dieses Jahr steht der Internationale Museumstag unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. Sowohl im analogen als auch im digitalen Raum präsentieren sich Museen heute vielfältig und kreativ. Sie erproben neue Wege, wecken die Neugierde für ihre Sammlungen, ermöglichen spannende Ent­deckungen und befördern Kreativität und Wissen. Sie bilden Netzwerke, informieren und faszinieren auch mit Hilfe moderner Medien und eröffnen damit neue Zugänge zu ihren Themen und zu den ausgestellten Objekten.

„Vernetzung und Digitalisierung bieten für die Museen große Chancen, auf neuen Wegen mit Besuchern in Dialog zu treten: über Mitmachstationen oder Austausch, Präsentation und Wissensanreicherung durch digitale Medien und soziale Netzwerke“, sagt Jan Merk, Präsident des Museumsverbandes Baden-Württemberg.

„Die Museen haben unterschiedliche Voraussetzungen und setzen ihr Netzwerk Museum ganz unterschiedlich um. Denn hinter der Vernetzung steht das Engagement der Mitarbeiter, das finanzielle Engagement der Träger, Freunde und Sponsoren und jede Menge Arbeit“, so Merk. „Der internationale Museumstag bietet da auch die Chance, sich über dieses Netzwerk im Museum vor Ort zu informieren.“

Die Schirmherrschaft für den Internationalen Museumstag in diesem Jahr hat der Präsident des Bundesrats, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, übernommen. Er wird die Gäste der zentralen Auftaktveranstaltung am Sonntag, 13. Mai, um 13 Uhr in Berlin begrüßen.

Aktionen in der Region

Deutschlandweit nehmen über 1450 Museen am Aktionstag teil. Für Baden-Württemberg sind schon über 500 Veranstaltungen in den verschiedensten Museen für diesen Tag gemeldet. Auch in der Region gibt es viele Aktionen. Das Stadtmuseum im Spital Crailsheim gewährt für die Sonderausstellungen „Malerei, Zeichnung, Skulptur“ und „Dies und Das“ freien Eintritt.

Auch die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall öffnet ihre Pforten kostenlos und bietet zusätzlich noch Kurzführungen durch die derzeitige Austellung „Wohin das Auge reicht“ an. Außerdem findet um 11 und um 14 Uhr ein Kinderkonzert satt. Aufgeführt wird „der Karneval der Tiere“ des „Ensemble D’Accord“ im Adolf-Würth-Saal.

Alle teilnehmenden Museen und Aktionen sind auf www.museumstag.de zu finden.