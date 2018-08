Bad Mergentheim / pm

Roto Dach- und Solartechnologie stellt die Vertriebsorganisation in Deutschland neu auf, was letztlich zu einer „neuen Leistungsklasse“ im Service- und Auftragsabwicklungsbereich führe, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. Die komplette Innendienst-Organisation werde am Firmensitz in Bad Mergentheim konzentriert. Dadurch verkürzen sich die Bearbeitungs- und Erledigungstermine.