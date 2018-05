Versammlung Neue Führung bei der Mainhardter Feuerwehr

Mainhardt / Oliver Färber

Das alte Führungsduo der Freiwilligen Feuerwehr Mainhardt stand bei der jüngsten Jahreshauptversammlung nicht zur Verfügung – damit wurde eine neue Ära eingeleitet. Die aktiven Feuerwehrleute wählten Bernd Schanzenbach zu ihrem neuen Kommandanten und Daniel Sommer zu seinem Stellvertreter. Beide kommen nicht aus der Abteilung im Kernort Mainhardt: Schanzenbach schiebt in Geißelhardt Dienst, Sommer in Hütten. Sie bringen viel Erfahrung mit ins Amt: Der Kommandant und sein Stellvertreter – beide heute 46 Jahre alt – sind bereits seit ihrem 18. Lebensjahr diesem Ehrenamt treu.

„Schon mein Vater war bei der Feuerwehr“, erzählt Sommer von seinen Beweggründen. Er ist ein „echter Hüttener“, wie er betont. Und er bringt auch Führungserfahrung in das neue Amt ein. Von 1999 bis 2007 war er bereits Kommandant seiner Heimatabteilung Hütten. „Davor gehörte ich schon fünf Jahre der Führung an“, fügt er hinzu. Sein Wissen kommt auch dem Katastrophenschutz im Landkreis Schwäbisch Hall zugute, da er dem Führungsstab bei Großeinsätzen angehört.

Seine Arbeit als Kämmerer der Gemeinde Untermünkheim hat zu einer Doppelmitgliedschaft geführt: Er rückt tagsüber auch mit der dortigen Mannschaft aus. Und da die Wehr ihr Domizil im Rathaus hat, kann der 46-Jährige bei einem Alarm einer der Ersten im Fahrzeug sein.

Kommandant Schanzenbach hat den Weg zur Spritze gefunden, weil er nicht den zur bewaffneten Truppe wählen wollte: Er hat acht Jahre Ersatzdienst bei der Feuerwehr geleistet. Damals wohnte er noch in Ammertsweiler und unterstützte dort die Ehrenamtlichen. „Da war ich beispielsweise beim Bau des Magazins beteiligt und habe meine Stunden abgeleistet“, erinnert er sich.

Anfang der 90er-Jahre ist er nach Geißelhardt gezogen und der Abteilung dort beigetreten. „Da habe ich gleich Anschluss gefunden“, berichtet Schanzenbach. Er gehört dort dem Abteilungsausschuss an.

„Ich engagiere mich gerne für die Allgemeinheit“, erklärt der 46-Jährige, der bei einer Haller Firma im Entwicklungbereich arbeitet, warum er sich bereit erklärt hat, eines der wichtigsten und verantwortungsvollsten Ehrenämter in der Kommune zu übernehmen. Was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, weiß er schon – schließlich gehörte er auch schon dem Gemeinderat an. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich für andere einsetzt“, meint er.

Und die rund 180 Gleichgesinnten in allen Abteilungen der Mainhardter Feuerwehr wollen beide dabei unterstützen – und mit ihnen im Team arbeiten. „Das sehe ich als die Herausforderung, dass gerade die Abteilungen mehr zusammenarbeiten“, macht er deutlich. Schließlich seien es ja keine Fußballmannschaften mit Wettbewerbsdenken.

Den Helfern soll nichts übergestülpt werden. „Wir wollen alles gemeinsam weiterentwickeln“, sagt der Kommandant, und sein Stellvertreter stimmt ihm zu. Nützlich sei dabei auch der gute Draht zur Verwaltung, den die neue Führung habe. Beide freuen sich über das Wahlergebnis: „Da hat man gesehen, wie viele hinter einem stehen.“