Schwäbisch Hall Neue Fans für Buschs Lausbuben

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Die Stuttgarter Philharmoniker haben mit „Max und Moritz“ das junge Publikum im ausverkauften Neubausaal beglückt.

Jonas und Reya laufen vor zur Bühne und sammeln die Federn ein, die zuvor das Huhn von Witwe Bolte gelassen hat. Die beiden Kindergartenkinder möchten gerne etwas mit nach Hause nehmen von „Max und Moritz“ und diesem Konzert, das ihnen so gut gefallen hat. „Ich habe ihnen vorher die Geschichte erzählt, sonst hätten sie die Wilhelm-Busch-Sprache nicht verstanden“, sagt die Oma, Traute Fritz. Mit der Musik der Stuttgarter Philharmoniker seien ihre Enkel richtig mitgegangen.

Das sind auch all die anderen Kinder, die schulklassenweise anrücken und den Neubau-Saal in einen bunten, lauten Ameisenhaufen verwandeln. Als dann die Musiker den Saal betreten, sind sie ganz still und ihre Blicke verzehren sich nach dem, was nun auf der Bühne passiert. Max und Moritz, die zwei Freunde, die nur Unsinn im Kopf haben, gespielt von dem Ehepaar Prisca Maier und Cornelius Nieden, nehmen sich gleich die Hühner von Witwe Bolte vor. Und zu allem Überfluss klauen sie der traurigen Witwe auch noch die gebratenen Hühner mit einer Angel durch den Kamin.

Vorbereitung im Schulunterricht

Dafür dient eine Art überdimensionaler Cellokasten. Der ist mal Kamin, mal Bett, mal Mühle, mal die Stube von Schneider Böck. Für die Fantasie der Kinder braucht es sowieso nicht viel. Sie verfolgen mit offenen Mündern, wie Max und Moritz ihre Streiche durchziehen. „Streiche – dieses Wort und ein paar andere haben wir vorher im Unterricht besprochen“, erzählt eine Lehrerin von der Grundschule Langer Graben.

„Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich.“ Ein Satz, den jeder Erwachsene mitsprechen kann. Die Kinder tun das nicht. Sie wissen noch nicht, was kommt. Die Musik nimmt sie mit in jede neue Handlung. Das Orchester spielt das Eier legende Huhn, das Angeln eines Fisches, das Schnarchen von Onkel Fritz. Schöne Töne und schiefe Töne, wie es gerade passt. Nicht nur die Zuhörer, auch die Musiker haben ihren Spaß dabei. Vor allem als sich sogar ihr Dirigent ins Max-und-Moritz-Spiel einmischt und als Onkel Fritz die Schlafmütze mit den Maikäfern aufgesetzt bekommt. Da grinsen sie, in Vorfreude auf das, was nun kommt: sein herzerfrischendes Schnarchen. Mehr braucht es nicht, um die Kinder gewaltig zum Lachen zu bringen.

Im sechsten Streich klettern die Übeltäter, gierig nach Süßigkeiten, durch den Kamin der Backstube. Schwarz kommen sie heraus, weiß werden sie durch das Mehl. Simple Gegenstände verdeutlichen die Geschichte. Ein Stück Kreide, weiß wie das Mehl, ein Daunenfederkissen als Huhn, Mützen, wenn Max und Moritz in die Rolle von Bäcker, Schneider oder Witwe schlüpfen. Die Kinder hält es kaum auf ihren Sitzen. Immer wieder stehen sie auf, um noch besser zu verfolgen, was da genau auf der Bühne passiert.

Holzstäbe fürs Leitmotiv

Der siebte Streich ist das Ende der Lausbuben. Wie bringen das die Schauspieler rüber, ohne dass es die Kinder erschreckt? Der Cellokasten wird umgekippt und zur Mühle. Ein rhythmisches Klopfen mit Holzstäben wird das Leitmotiv der letzten Szene. Max und Moritz geraten in den Trichter der Mühle. „Rickeracke! Rickeracke! Geht die Mühle mit Geknacke“ – dazu trommeln die Holzstäbe. Dramatisch, aber auch lustig. Und wenn sich dann die Hand aus dem Cellokasten hebt und die einzelnen Mützen hochhält, die sprechen und kundtun, wie froh die Witwe Bolte, der Onkel Fritz und der Schneider Böck sind, dass die Streichespieler tot sind, da können auch die Kinder nicht traurig sein. Sie klatschen und trampeln und brüllen nach einer Zugabe.