Optima Neue Abteilung fürs Digitale

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Das starke Wachstum von Optima wird nicht nur bei einem Blick auf die Erweiterung im Solpark deutlich, es schlägt sich auch in einem Rekordumsatz für 2018 nieder. „Mehr als 400 Millionen Euro“, meldet der Maschinenbauer. Wie viel genau erwirtschaftet wurde, will der Konzern nicht verraten. Auch über den Gewinn wird keine Angabe gemacht. Für inhabergeführte Unternehmen ist diese Zurückhaltung nicht un­gewöhnlich. Sicher aber ist: Nie in der 97-jährigen Unterneh­mensgeschichte war der Umsatz höher.

Rund 85 Prozent dieses Umsatzes machte Optima außerhalb Deutschlands. Das ist mit ein Grund, warum das Unternehmen in der Liste der Weltmarktführer geführt wird. Dafür ist ein Exportanteil von mindestens 50 Prozent vonnöten.

Im zurückliegenden Jahr hat Optima etwa 150 neue Mitarbeiter eingestellt. Geht man von einem Wachstum der Belegschaft von 2250 auf 2400 aus, entspricht dies einem Zuwachs von 6,7 Prozent. „Der Großteil davon ist am Stammsitz des Unternehmens in Schwäbisch Hall tätig. 2018 stieg die Mitarbeiterzahl hier auf über 1700 an, in Deutschland tragen mehr als 2000 Mitarbeiter zum Erfolg von Optima bei“, ist in einer Pressemitteilung zu lesen. Durch den Kauf des bayerischen Unternehmens Maier Packaging im Juni 2018 kamen 40 Mitarbeiter unter das Dach von Optima.

Neues Geschäftsmodell

Der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung begegnet das Familienunternehmen mit einer neuen Abteilung, die für die vier Dimensionen Pharma, Nonwovens, Consumer und Life ­Science agiert. „Die entwickelten Produkte werden allen Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe zur Verfügung gestellt. Smart Services entwickeln sich zu einem neuen Geschäftsmodell.“

Die sogenannte Industrial IT wird von Dr. Georg Pfeifer geführt. Er ist auch Geschäftsführer der Optima Nonwovens GmbH. Weil sich diese Abteilung noch im Aufbau befindet, lasse sich ihre Größe nicht angeben. Das Unternehmen teilt aber mit, dass nach und nach weitere Digitalisierungsexperten hinzustoßen.

Spürt Optima eine sich abkühlende Konjunktur? Nein. Als breit aufgestelltes, international agierendes Unternehmen sei man es gewohnt, mit veränderten Gegebenheiten konfrontiert zu werden. Daher geht die Unternehmensführung davon aus, dass Optima keine großen Auswirkungen spüren wird.

Weitere Chancen

Eher werde das Gegenteil erwartet: Die Anpassung an Veränderungen und das Finden neuer Lösungen würden Chancen eröffnen.

Die guten Perspektiven, die Optima erkennt, sind auch der Grund dafür, dass weiter investiert wird. Ein mehrjähriges Programm, das bereits angelaufen ist und auch die Erweiterung im Solpark umfasst, hat ein Volumen von 50 Millionen Euro.

„Die steigende Zahl der Singlehaushalte erfordert neue, kleine Verpackungen, die alternde Bevölkerung sorgt für Wachstum im Pharmabereich und die Zahl der Verbraucher in den Entwicklungsländern mit höherem Einkommen nimmt zu“, sagt Hans Bühler, der geschäftsführende Gesellschafter, mit Blick in die Zukunft. Diese Aspekte würden zu weiterem Wachstum der Verpackungsbranche führen. Hans Bühler bekräftigt: „Auch für 2019 und darüber hinaus erwarten wir eine positive Entwicklung.“

Im laufenden Geschäftsjahr stehen bei Optima bedeutende Ereignisse an: Mit der IDEA findet im März in Miami die wichtigste Leitmesse für Vliesstoffe und daraus hergestellte Produkte statt. Optima Nonwovens beteiligt sich daran und präsentiert neue, digitale Technologien, die Papierhygieneproduzenten bei ihren Herausforderungen unterstützen soll.

Messe daheim

Beim Pharma-Forum im September in Schwäbisch Hall wollen internationale Gastredner über Entwicklungen und Branchentrends in den Bereichen sterile Abfüllung und Verpack­ungsprozesse informieren. Die Hausveranstaltung sei in der Pharmabranche weithin bekannt und habe sich fest etabliert. „Eines der Highlights für unsere Mitarbeiter ist der Familientag im Juli, bei dem Maschinenvorführungen und Mitmachaktionen für Groß und Klein geboten werden“, schreibt Optima.