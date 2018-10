Einweihung Neubau als richtige Entscheidung fürs Hüttener Dorfgemeinschaftshaus

Mainhardt / Oliver Färber

In Hütten feiern Bürger und Gäste am vergangenen Sonntag den Abschluss der Bauarbeiten am neuen Treffpunkt.

Leicht haben es sich Ortschafts- und Gemeinderat nicht mit der Entscheidung gemacht, das sanierungsbedürftige Dorfgemeinschaftshaus lieber abzureißen und neu zu bauen, als das alte Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen. Auch wenn es dafür von manchen Hüttenern Kritik gegeben habe, wie Bürgermeister Damian Komor am Sonntag in seiner Rede bei der Einweihungsfeier verriet. „Ich bin heute stolz darauf, diesen Weg gegangen zu sein“, erklärte er. Und auch so mancher Zweifler habe seine damalige Kritik ihm gegenüber zurückgezogen.

„Heute ist ein großer Tag für uns, ein großer Tag für Hütten“, stellte der Schultes fest. Dass so viele zur Einweihung gekommen seien, zeige, wie groß die Verbundenheit im Ort sei. Die Mühe, die der Neubau gekostet habe, habe sich gelohnt. Er dankte für Planungen und andere Anstrengungen. „An denen vor Orts hängt’s dann, zu regeln und zu managen“, belohnte Komor vor allem den Einsatz von Ortsvorsteherin Bettina Hofmann und deren Amtsvorgänger Alfons Eichkorn.

Ehrenamtliche Eigenleistung

Viele hätten dazu beigetragen, dass das Gebäude nun so gut ausgestattet und das Budget von rund 1,2 Millionen Euro eingehalten worden sei. Es sei von Ehrenamtlichen – auch nebenan bei der Feuerwehr – vor Ort an mancher Stelle selbst angepackt worden, sodass dort nur Materialkosten entstanden seien. Auch beim Ausräumen und Abbruch hätten die Hüttener viel Eigenleistung gezeigt. „Alles ging nur, weil so viele mitgezogen haben“, so Komor. Das gelte auch für die Einweihungsfeier samt Tag der offenen Tür. Die Eigenleistung habe auch dafür gesorgt, dass es für den Neubau höhere Zuschüsse vom Land gegeben habe.

Dass der Raum gebraucht werde, zeige seine Nutzung. Er sei auch schon oft für private Feiern gemietet worden. „Wenn die Waldhalle zu groß und das eigene Wohnzimmer zu klein ist“, so der Schultes.

Architekt Manfred Schoch breitet verbal den Zeitplan aus – von der Entdeckung im Jahr 2012, dass gehandelt werden müsse, über den Baubeginn unter schwierigen Bedingungen noch vor Weihnachten 2016 und den Abschluss des Außengeländes, der die Einweihung hinausgezögert habe. Nun stünden 410 Quadratmeter Nutzfläche bei 1725 Kubikmeter umbautem Raum zur Verfügung. Die geänderten Proportionen hätten sich bewährt. „Auch die Größe des Foyers war wichtig“, so der Planer. Bei den steigenden Baupreisen derzeit sei erfreulich, dass diese im Rahmen geblieben seien.