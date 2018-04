Schon gehört? Nefzer lässt’s im Talk bei Stern-TV krachen

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Dieses kleine Gespräch wird Steffen Hallaschka wohl noch eine Weile in den Knochen gesteckt haben. Der Moderator des RTL-Magazins Stern-TV hatte in der Sendung am Mittwoch Gerd Nefzer zu Gast. Der 52-Jährige Haller hat Anfang März in Los Angeles den Oscar für die Spezialeffekte in dem Film „Blade Runner 2049“ gewonnen. In einem Film-Einspieler wird Nefzer vorgestellt. Ein Kamerateam hat ihn nach Hall begleitet, wo er zum Beispiel Irmgard und Ulrich Frank auf dem Gliemenhof einen Besuch abstattet, um ihnen den Oscar zu zeigen. Irgendwann werde die Figur daheim in der Wohnküche auf dem Kachelofen ihren festen Platz haben, aber jetzt müsse der Oscar noch ein bisschen rumreisen, weil ihn jeder sehen will, erzählt Nefzer. Während seiner Lehre als Landwirt hatte er dort ein Jahr geschafft. Auch heute hilft er auf dem Gliemenhof zwischendurch mal mit.

In dem Beitrag erzählt Schwiegervater Karl Nefzer auch, wie er einst den jungen Burschen Gerd zu Dreharbeiten nach München mitgenommen hat, damit er Film-Autos fährt, und sich sorgte: „Hoffentlich gefällt’s dem.“ Und wie es ihm gefallen hat. Das Kamerateam begleitet Gerd Nefzer zu den Filmstudios nach Babelsberg, wo die Spezialeffekte-Kollegen der Firma ihm ein „Oscargässle“ widmen. Dort erklärt der Effektspezialist auch, wie beispielsweise Nebel und Schnee für „Blade Runner 2049“ erzeugt wurden.

Die glänzende Oscar-Trophäe hält Nefzer dann fest in der Hand, als er bei Hallaschka im Studio sitzt – allerdings in einem Mini-Filmset, das Nefzer und sein Team mit ein paar Tricks präpariert haben. Er wisse nicht, was gleich alles passiert, versichert der Moderator am Anfang – Nefzer lächelt gelassen. Es folgt ein unterhaltsamer Talk, bei dem es immer wieder scheppert und kracht: Eine Zuckerglasflasche explodiert, Bücher krachen und flattern vom Wandregal und Schubladen donnern auf. „Heute altere ich um Jahre“, jammert Moderator Hallaschka augenzwinkernd. Als eine Stehlampe dann wirklich kurz Feuer fängt, greift Gerd Nefzer beherzt zum Feuerlöscher. Sicherheit geht vor – auch bei einer kleinen Studioeinrichtung, die sich binnen Minuten selbst zerlegt.