Austauschprogramm Namibischer Bürgermeister: „Europäer sehen im Müll Geld“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

In Afrika sehen wir den Müll nur als Müll an“, berichtet Johannes Hindjou, Bürgermeister der Stadt Okahandja in Namibia, die mit Hall eine vom Bund geförderte Klimapartnerschaft eingegangen ist. „Europäer sehen im Müll Geld“.

Bei leichtem Nieselregen besucht die dreiköpfige Delegation aus Namibia das Entsorgungszentrum Hasenbühl. Gezeigt wird ein Haufen mit Styropor unter einem Dach. Zu sehen sind Container mit Glas. „Warum wird grünes Glas von braunem getrennt“, will Julia Hukununa wissen, die in der Stadtverwaltung von Okahandja für Gesundheit und Umweltschutz zuständig ist. „Weil daraus wieder grünes und braunes Glas wird“, antwortet Karin Speck, die Abfallberaterin beim Landkreis Schwäbisch Hall ist. „Aus 100 alten Flaschen werden 100 neue“, berichtet sie. Denn Glas sei einer der wenigen Abfälle, die zu 100 Prozent zu neuen Produkten umgewandelt werden könnten.

Julia Hukununa ruft laut „Aha!“ aus, als sie eine Korkplatte anfasst. Die Korken aus Weinflaschen werden zu Dämmstoffen oder eben Korkböden verarbeitet, berichtet Speck. Das sei wichtig, denn bis zu zehn Jahre müsse eine Korkeiche wachsen, bis die Rinde dick genug sei, um die Verschlüsse herauszustechen.

Doch was heißt nun Rinde auf Englisch? Der ehemalige Englisch-Lehrer Kristian Neidhardt denkt nach. Ruusa Shuuya aus Namibia, die derzeit ein mehrjähriges Trainee-Programm bei den Haller Stadtwerken absolviert, kommt als erste drauf: „bark“.

Der Schwäbisch Haller Klimaschutzbeauftragte Stefano Rossi zeigt Fotos von der Namibia-Reise in den Faschingsferien dieses Jahres. Eine große Mülldeponie ist zu sehen. „Sie wird rund 30 bis 40 Hektar groß sein und grenzt direkt an die Häuser“, berichtet Okahandjas ehrenamtlicher Bürgermeister Johannes Hindjou. Bewohner der laut Bürgermeister 35 000 Einwohner zählenden Stadt würden sie nach Metall durchsuchen. Ansonsten sei der Müll eben Müll. Geplant sei, die Deponie in einen Bereich außerhalb der Stadt zu verlagern, oder zumindest auszulagern.

Von Vertretern der Stadt Hall kam der Impuls Plastik aus dem Müllberg in Namibia zu recyceln. Das hält Hindjou für eine realisierbare Idee. Er hofft auf Hilfe aus Hall. Thema der Delegationsreise sei auch die Solarenergie. Falls Hall dabei helfe, die marode Stadthalle mit einem Solardach auszustatten, erhalte die Stadt eine besondere Ehrung. „Wir benennen unsere ,Community-Hall’ dann in ,Schwäbisch Hall’ um“, stellt Hindjou in Aussicht, der im Hauptberuf Großhändler von Fisch, Modeartikeln und Verleiher von Baumaschinen ist. Das englische Wort für Halle laute ja „Hall“.

Deponien hier und dort

Noch laufen die Gespräche, wie die Projektpartnerschaft weitergeht. Rossi betont: „Es geht nicht darum, Geld zu schicken, sondern darum Projekte anzustoßen.“ SPD-Stadtrat Rüdiger Schorpp sagt: „Wenn die gute Konzepte vorlegen, können wir dafür ein Prozent des Gewinns der SHB dazu verwenden.“ Damit hebt er auf einen Gemeinderatsbeschluss ab, der vorsieht, diesen Betrag der Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft, in der die städtischen Betriebe zusammengefasst sind, zu spenden.

Ingrid Kurz, Landkreis-Fachbereichsleiterin Abfallverwertung, und Abfallberaterin Karin Speck zeigen ihrerseits Fotos aus den Jahren vor 1971. Im Kreis gab es 294 Mülldeponien. In den Jahren 1976 bis 2005 wurde der Restmüll dann zentral auf dem Hasenbühl abgelagert. Die Fotos aus Hall und aus Okahandja gleichen sich.