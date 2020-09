Hermann-Josef Pelgrim muss sich in einem Gerichtsprozess verantworten . Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue und Vorteilsannahme vor. Hintergrund ist die Reise nachin den Faschingsferien 2018. Der Haller Oberbürgermeister reiste mit seiner Partnerin, deren Sohn sowie dem damaligen Klimaschutzbeauftragten Stefano Rossi zunächst nach, wo die Stadt eine Projektpartnerschaft mit der dortigen Waldorfschule pflegt. Später nach Okahandja, zu der einebesteht. EineStädtepartnerschaft, wie etwa mit Epinal in Frankreich oder Zamosc in Polen, gibt es in Namibia nicht.