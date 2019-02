Crailsheim/Satteldorf Nationalmannschaft: Trikot-Beflockung für Fans kommt von 11teamsports

Von der Michelfelder Kerz in die große weite Welt

Seine ersten Schritte als Sportfachhändler unternahm der Obersontheimer Oliver Schwerin mit dem Fußballladen Kick It im Michelfelder Handelszentrum Kerz. Das Unternehmen eleven teamsports GmbH (Eigenschreibweise 11teamsports) gründete er 2007 in Crailsheim. Es entwickelte sich stürmisch. Heute gilt es als größter Online-Fußball-Shop im deutschsprachigen Raum.

2012 stieg die Beteiligungs- und Management­holding JCK Holding GmbH Textil KG mit ein. Das Unternehmen des ehemaligen Basketball-Bundesligaspielers Günter Kollmann aus Quakenbrück wird von den Geschäftsfeldern Textil und Bekleidung sowie Werbeartikel getragen. Die JCK Holding hat mehr als 50 Unternehmen unter ihrem Dach vereint. An 11teamsports hält sie 57 Prozent der Anteile.

„JCK mischt sich nicht in das operative Geschäft ein“, sagt Oliver Schwerin. In Zeiten starken Wachstums durch Expansionen und Beteiligungen sei es aber wichtig, einen finanzstarken Partner zur Seite zu haben. „Mit JCK ist es bei Banken kein Problem, auch einen Millionenbetrag zu finanzieren. Alleine wäre das für 11teamsports schwierig gewesen“, erklärt der 40-Jährige. just