Medizin Nahtloser Übergang in der Praxis

Löwenstein / Angela Groß

Während die Gemeinde Ellhofen weiter händeringend und sogar per Kopfgeld nach einem Hausarzt sucht, ergibt sich in Löwenstein ein nahtloser Wechsel. Dass Mina Haiduc überhaupt in Deutschland ist, hat sie auch Dieter Bopp zu verdanken. Der Löwensteiner lernte die Ärztin bereits vor dreieinhalb Jahren kennen, als er für seine Beratungsfirma Bopp Global in Rumänien unterwegs war. „Ich wollte nach Deutschland auswandern und habe nach einem Arbeitsplatz geschaut“, sagt Haiduc. Die Rumänin spricht schon lange Deutsch.

Jobbörse gab den Ausschlag

Dieter Bopp, Stadtrat in Löwenstein, ist bei „Global“ Seniorberater und vermittelt Ärzte aus dem Ausland nach Deutschland. Bei einer Jobbörse für Akademiker lernten sich die beiden kennen. „So ist das ganze Thema ins Rollen gekommen“, berichtet Bopp – „solche Ärzte begleiten wir permanent.“

Die Vermittlung über die Kooperationspartner in Sibiu (Hermannstadt) klappte. Mina Haiduc stieg im Januar 2016 in Teilzeit bei Dr. Matthias Mehl in Wüstenrot ein, bekam zunächst von der Kassenärztlichen Vereinigung die Genehmigung als sogenannte Sicherstellungsassistentin.

Seit September 2017 arbeitet sie zu 50 Prozent als Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Wüstenroter Praxis. Erfahrungen hat sie außerdem im hausärztlichen Bereitschaftsdienst in den Kliniken in Bad Friedrichshall und Öhringen gesammelt. In Rumänien ist es üblich, bereits während der Ausbildung sowohl in einer Praxis als auch in einer Klinik zu arbeiten.

Erst seit 18. Dezember des vergangenen Jahres ist sie da: die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung für den 50-Prozent-Versorgungsauftrag in Löwenstein. Zum 1. April startet Haiduc übergangsweise für vier Wochen in der Praxis von Dr. Vladimir Krasula. „Dort steigt sie ein, mit allen Rechten und Pflichten, sie übernimmt das Equipment, Gegenstände und Verbrauchsgüter“, sagt Dieter Bopp.

Zum 1. Mai heißt die Adresse der neuen Löwensteiner Hausärztin Maybachstraße 31. „Das ist ein sehr guter Standort“, erklärt Bürgermeister Klaus Schifferer. Das ehemalige Volksbank-Gebäude – das Bankinstitut betreibt dort noch einen Geldautomaten – hat die Stadt angemietet. Eigentlich war dort Wohnnutzung geplant. Nun ist in Windeseile der Umbau zur Praxis auf 140 Quadratmetern im Erdgeschoss gestartet. Eine Wand, die ursprünglich zwei Wohnungen trennte, ist entfernt. Der Fußboden muss erneuert werden, die Zimmer erhalten Waschbecken, eine barrierefreie Toilette wird ebenso eingerichtet wie eine EDV-Leitung.

Um die ärztliche Versorgung vor Ort zu gewährleisten, unterstützt die Stadt den Umbau mit einem sechsstelligen Betrag. Außerdem erlässt sie der Ärztin in den ersten beiden Jahren die Miete. „Sich der Frage nach dem Bedarf an Ärzten zu stellen, gehört zu den elementaren Pflichtaufgaben einer Kommune“, sagt Schifferer.

Gekommen, um zu bleiben

„Ich habe mich gut eingelebt, es gefällt mir hier und ich möchte langfristig bleiben“, sagt Haiduc. Sie wird auch die Evangelische Stiftung Lichtenstern betreuen und das Pflegeheim „Haus Stefanie“. Die Praxis wird täglich, bis auf Mittwochnachmittag, geöffnet sein. Medizinische Fachangestellte, eine Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (VeraH) und die nicht-ärztliche Praxisassistentin (NäPa) entlasten die Hausärztin künftig. Und auch eine Krankenschwester. „Es haben sich gute Leute beworben. Die Chemie stimmt“, sagt Bopp. Die Praxis sei gut aufgestellt und zukunftsfähig. 15 000 Euro aus dem Förderprogramm „Landärzte“ fließen nach Löwenstein. Diesen Festbetrag verwendet Haiduc, um die Praxis einzurichten.