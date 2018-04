Ernährung Nahrungspaare der Neuzeit

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Spitzenkoch Janko Hilliges zeigt Tricks aus der modernen Profiküche. Dazu gibt es Tipps zu gesundem Essen.

Man nehme einen sympathischen, jungen Meisterkoch, mische ihn mit einer Packung Gesundheit sowie einer Portion regionaler Erzeuger und fertig ist eine „Live-Cooking-Show“, die grob geschätzt 250 neugierige Besucher aus Schwäbisch Hall und dem weiten Umkreis anlockt.

Herausforderung für Laien

Ein Drei-Gänge-Menü, das keine Wünsche offen lasse und zu Hause einfach nachgekocht werden könne, versprach die Ankündigung des AOK-Events in der Kulturscheune der Waldorfschule. Doch was für einen Mann wie Janko Hilliges – Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft der Spitzenköche, Pasta-Weltmeister und Küchenchef des Flair Park-Hotels Ilshofen – klar ist wie Kloßbrühe, stellt den Laien vor ernste Herausforderungen. Die Gräten aus einer Eismeerforelle „herausmassieren“, wie Hilliges es fingerfertig vorführt, dürfte auch nicht jedem gegeben sein. Um Blumenkohl in luftigen Blumenkohlschaum zu verwandeln, sind diverse handwerkliche Überredungskünste nötig und einen Brotlaib durch Aushöhlen in eine Salatschüssel umzuarbeiten, erscheint nur bedingt alltagstauglich.

„Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme“, sagt Iris Baumann beschwörend. Die Empfehlungen der Ernährungsberaterin von der AOK Heilbronn klingen wie eine Liste der beliebtesten guten Vorsätze zum neuen Jahr: Ballaststoffreiches Vollkornbrot anstelle von Weißbrot kaufen, täglich ausreichend Vitamine und Mineralstoffe in Form von drei Händen voll Gemüse und zwei Händen voll Obst zu sich nehmen, den Bauch nicht im Zuge von Fressattacken wahllos mit allem vollstopfen, was der Kühlschrank gerade hergibt. Eine gute Nachricht für Schokoladen-Junkies: Die süße Versuchung ist keineswegs komplett verboten. Sie geht halt nur auf die Hüften, wenn man kurzerhand eine ganze Tafel wegsuchtet. „Das bewusste Genießen von einem oder zwei kleinen Stücken stillt den Bedarf nach mehr“, hält die Fachfrau große Stücke auf die Widerstandskraft ihrer Zuhörer.

In Sachen „bewusster Genuss“ macht Baumann einen Publikumstest: Wer im Saal denn glaube, sich gesund zu ernähren? Viele Hände erheben sich stolz, sinken jedoch bei der Anschlussfrage „Und wer weiß noch, was er vorgestern gegessen hat?“ beschämt wieder nach unten. Was sie während der Kochshow verzehrt haben, werden die Gäste dagegen wahrscheinlich nicht so schnell vergessen.

Die Entdeckung des Abends für Menschen, die nahezu rohen Fisch mögen, ist die bei milden 54 Grad gegarte Eismeerforelle – dieser Vorgang verbirgt sich hinter dem Fachausdruck „confieren“. Dazu passt Wiesenkräutersalat mit blauen Kartoffelchips, mariniertem grünen Spargel und Blumenkohlschaum. Insider-Tipp: Von den rohen Kartoffelscheiben vor dem Frittieren die Stärke abwaschen, dann werden sie optimal knusprig. Mit einer Art Knödelteig gefüllt und fest in Frischhaltefolie gewickelt, kommen die Hähnchen-Steinpilz-Rouladen zum Pochieren in heißes Wasser.

Ob die Weichmacher der Folie denn nicht ins Fleisch eindringen könnten, sorgt sich eine Dame. Hilliges beruhigt sie: Wenn da etwas bekannt wäre, würden die Starköche die Methode ja längst nicht mehr anwenden. Apfel und Koriander, Himbeeren und Paprika sowie Buttermilch und den Saft der Aloe Vera mixt der Profikoch für das Dessert. „Food-Pairing der Neuzeit“ nennt er die ungewöhnlichen Kombinationen.

Eine tolle Leistung vollbringt das flinke Küchenteam, das wirklich jedem Zuschauer im voll besetzten Saal Kostproben serviert. Den feinsten Satz des Abends liefert der Untermünkheimer Bäckermeister Ingmar Krimmer bei seinem Bühnenauftritt: „Gutes Brot und Butter, mehr braucht es eigentlich nicht.“