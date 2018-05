Kunst Nah am Leben

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Intime Einblicke in den Alltag der Familie Franck aus den Jahren um 1930 zeigt die neue Ausstellung auf der Oberlimpurg.

Für die neueste Ausstellung über das Werk ihres Vaters hat die Bildhauerin Felicitas Franck eine Reihe bezaubernder Preziosen aus dem Archiv geholt: „Im kleinen Format: Die Oberlimpurg um 1930“ präsentiert 38 frühe Malereien, Zeichnungen und Radierungen, die Dieter Franck als Student an der Stuttgarter Kunstakademie zu Papier brachte. Ein guter Teil der Werke gewährt sehr private Blicke in das Leben seiner Familie auf der Oberlimpurg, was den besonderen Reiz der Blätter ausmacht. Mutter, Vater, Geschwister und Verwandte sind in atmosphärisch dichten Momentaufnahmen dargestellt, die viel über die Wesensart dieser Menschen erzählen. So etwa die Radierung von Dieter Francks kleiner Pflegeschwester Hanna, die das Mädchen in fast schon heiliger Konzentration über ihren Stickrahmen gebeugt beobachtet oder der mit kühnen Pinselschwüngen skizzierte Vater bei der Lektüre in seinem Lehnstuhl. Weitere Bilder widmen sich den Gebäuden des elterlichen Anwesens mit der umgebenden Landschaft und den Tieren im Stall.

Souveräner Umgang mit Stilen

Was auffällt, ist nicht nur Francks souveränes, zeichnerisches Können, das er bereits als Zwanzigjähriger an den Tag legte. Auch der spielerische Umgang mit verschiedenen Stilmitteln verblüfft. Von lyrisch bis hart-expressiv, von der gestischen Pinselzeichnung bis zur detaillierten Miniaturdarstellung eines Wanderers bei Nacht reicht die Bandbreite. „Nicht alles mit dem selben Pinsel malen!“ habe sich ihr Vater auf ein Stück Büttenpapier geschrieben und an die Atelierwand geheftet, erzählt Felicitas „Fee“ Franck. Nie der Routine verfallen, immer wach und offen bleiben für das Unbekannte, das sei ihm wichtig gewesen und das zeige sich deutlich in dieser bunt gemischten Ausstellung. Eines haben die Arbeiten gemeinsam: „Sie sind alle nah am Leben“, wie es die Künstlertochter treffend formuliert.

22 der 38 Ausstellungsstücke entstanden in den unterschiedlichen Techniken der Radierung und vermitteln je nach Art des Verfahrens ihre eigenwillige Ästhetik. Wie eine Malerei mutet die Druckgrafik zweier Kühe an, die sanft im Halbdunkel ihres Stalls ruhen. Das Bild entstand in Aquatinta, einem Tuschätzungsverfahren, das Halbtöne erzeugen kann. Felicitas Franck weist auf eine charakteristische Eigenschaft dieser Druckverfahren hin: Die auf den Druckplatten aufgebrachten Bilder landen anschließend gespiegelt auf dem Papier. „Darum erkennt man beispielsweise die hier dargestellten Landschaften wieder, und eben doch nicht.“ Die Jacken der Personen sind auf einmal „falsch herum“ geknöpft, Landarbeiter, die eigentlich auf dem Weg zur ihrer anstrengenden Tätigkeit sind, scheinen auf dem seitenverkehrten Druck gerade Richtung Mittagspause zu gehen. „Man sieht daran, dass links und rechts eine Bedeutung haben.“

Info Die Ausstellung wird bis 15. Juli 2018 zu sehen seien. Öffnungszeiten der Galerie im Dieter-Franck-Haus: sonntags von 13 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. www.dieter-franck.de