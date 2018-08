Zustellung Nachsendeauftrag funktioniert nicht

Norbert Acker

Seit Weihnachten 2017 lebt die 92jährige Mutter von Rainer Bruns in seinem Haus in Mainhardt. Gesundheitlich hat das Alleinleben in ihrer Wohnung in Walheim im Kreis Ludwigsburg nicht mehr geklappt. „Da sich herausstellte, dass sie nicht wieder zurück kann, habe ich im März einen gebührenpflichtigen Nachsendeantrag bei der Post gestellt“, erzählt Bruns. Doch es kam einfach nichts an. Erst sei ihm nichts aufgefallen, „meine Mutter bekommt eh nicht viel Post“, so Bruns. Doch im Juli hat er sich dann gefragt, wo denn der Rentenbescheid seiner Mutter bleibt. Auch eine neue Versichertenkarte sei nicht angekommen.

Schriftliche Beschwerden

Nach einer ersten schriftlichen Anfrage bei der Post, auf die es keine Antwort gegeben hat, hat Bruns es dann telefonisch versucht. „Dort habe ich zu hören bekommen, dass ich in den nächsten drei bis fünf Tagen informiert würde“, so der 72jährige Pensionär, der seit sieben Jahren in Mainhardt lebt. Überrascht hat ihn dann ein Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass zwar ein ordnungsgemäßer Nachsendeauftrag vorliege, man aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nur eingeschränkt nachforschen könne, wo denn die Post abgeblieben sei. „Auch andere Postdienstleister würden Briefe befördern, war da noch zu lesen“, so Bruns. „Wenn ich noch Fragen hätte, soll ich mich einfach melden.“

Das hat sich das langjährige Vorstandsmitglied eines Ludwigsburger Automobilzulieferers nicht zwei Mal sagen lassen. „Ich habe darauf am 22. Juli mit einer schriftlichen Beschwerde an den Kundenservice der Deutschen Post AG reagiert und diese Beschwerde auch dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Appel zur Kenntnis gegeben“, erzählt der Diplom-Ingenieur. Daraufhin sei ihm mitgeteilt worden, dass man aus Kulanz den Nachsendeauftrag bis Ende Juli verlängere. „Nur kein Wort zur Behebung der Schlamperei“, ärgert sich Bruns.

In Geduld üben

Er schickt dem Nachsendeservice der Post eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Die Konzernleitung in Bonn meldet sich am 30. Juli und teilt mit, dass er sich noch in Geduld üben möge. Es würden noch einige Recherchen angestellt. Am 31. Juli weist er die Konzernleitung nochmals auf die Dringlichkeit wegen der „hochoffiziellen, nicht zugestellten Dokumente meiner Mutter“ hin und räumt eine Woche für Recherchen ein. Juristische Schritte hat er nicht ausgeschlossen. Im Antwortschreiben ist zu lesen, dass die Zustellerin für die Walheimer Adresse seiner Mutter mitgeteilt habe, dass seit Monaten keine Briefe mehr eingegangen seien. Er bekomme den für den Nachsendeantrag bezahlten Betrag aber erstattet.

Anfang August macht Bruns die Probe aufs Exempel und schickt einen Testbrief an die alte Adresse seiner Mutter. Dieser kommt endlich ordnungsgemäß an. Auch das versprochene Geld hat er mittlerweile erhalten. Er ärgert sich trotzdem über die Post. Sie habe mit einigen Qualitätsmängeln zu kämpfen, seit Jahren bekomme sie keine Verbesserung hin. „Wenn man selbst betroffen ist, und dann in solch einem Fall von Dokumenten-Verlust, ist es schwer, wenn nicht unmöglich, große Toleranz zu zeigen“, sagt er abschließend.