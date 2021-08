Margot Kübler war in Schwäbisch Hall und der Region bekannt als erfolgreiche Geschäftsfrau, außerdem für ihren leidenschaftlichen Einsatz zugunsten des Sports. Am 22. Juli ist Margot Kübler gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt.

In einer Gelbinger Gastfamilie

Margot Kübler, geborene Strehl, wurde am 27. März 1927 in Duisburg geboren. Sie ging in dort ins Gymnasium und wurde während des Krieges vom Staat mit der ganzen Klasse mitsamt der Lehrer...