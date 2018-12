Unterrot Mut zum anderen Denken

Unterrot / Von Guido Seyerle

Geballtes internationales Ingenieurwissen war vor Kurzem in Gaildorf-­Unterrot zu Gast. Beim EMAG-Technologietag stand die Elektrochemische Metallbe­arbeitung (ECM) im Mittelpunkt. „Es war sicher für viele nicht einfach, einen Tag dafür frei zu machen“, sagte Geschäftsführer ­Jochen Laun bei der Begrüßung. „Wenn sie uns sagen, wo ihre ­Bearbeitungsprobleme liegen, dann haben wir alle etwas davon.“

Ziel sind 30 Millionen

Wo sonst Mitarbeiter Maschinen konfigurieren, standen Beamer und Leinwand. Mitten in der Werkhalle bekamen die 150 Gäste einen Eindruck vom Leistungsspektrum der EMAG-Betriebe. Die vier Großbuchstaben stehen für „Eisengießerei und Maschinenfabrik“. Ursprünglich 1867 in Bautzen/Sachsen entstanden, erfolgte 1952 die Neugründung in Eislingen und später der Umzug zum heutigen Standort in Salach im Filstal. Für die Gruppe arbeiten rund 3000 Menschen, die EMAG-ECM GmbH in Gaildorf ist eines von sechs Technologieunternehmen und beschäftigt derzeit 28 Mitarbeiter. Geplant ist ein weiteres Wachstum auf 70 Beschäftigte, das Umsatzziel lautet 30 Millionen Euro (derzeit 20). „Wir bauen nicht nur Standard-Maschinen“, sagte Laun. „Sondern wir übernehmen Verantwortung für die komplette Prozesskette. Wir wissen, wie wir die Maschinen auslegen müssen.“ Das bedeutet, dass zum Beispiel Bauteile wie die Filterung und Dosierung integriert werden.

Thomas Gmelin, Leiter der Prozessentwicklung, erklärte die ECM-Grundlagen. Damit auch die zahlreichen internationalen Gäste seinem halbstündigen Vortrag folgen konnten, wurde dieser simultan ins Englische übersetzt. „Beim Einsatz von ECM werden Werkstücke durch anodische Auflösung von Metall bearbeitet“, erklärte Gmelin. Im Unterschied zur bekannten Bearbeitung durch beispielsweise Drehen oder Fräsen wird hier vereinfacht gesagt eine definierte Spannung an den zu bearbeitenden Metallkörper angelegt.

Dadurch wird so lange Schicht für Schicht abgetragen, bis die gewünschte Form erreicht ist. Gmelin zeigte dies an einem Ei, für das aus einem Metallblock ein Eierbecher hergestellt wurde. Bei dieser Technik können die Ingenieure auf bereits seit Jahrzehnten vorhandenes Wissen zurückgreifen. AEG und Bosch hatten sich früh mit der Entwicklung von ECM beschäftigt. „Bearbeitet werden kann alles, was leitet“, erklärte Gmelin. Allerdings gibt es auch Herausforderungen. So müssen die Bereiche, die nicht bearbeitet werden sollen, abgedeckt werden. Außerdem kommt es beispielsweise zu einer Aufweitung der Spannung an der Seite des Werkstücks. Am Ei wurde dies deutlich, doch die Entwickler haben dafür eine Lösung gefunden: Die Spannung pulsiert, der Abtrag des Metalls kann feiner dosiert werden.

Die Anwendung von ECM ist bei vielen Bauteilen möglich, so zum Beispiel bei Turboladern und Getriebesystemen sowie beim Ventiltrieb und in Getrieben. Diese Bauteile finden dann Verwendung bei Flugzeugschaufeln, im Automobilbau oder auch bei E-Bikes.

Bei der anschließenden Fragerunde kam die Sprache auf die Qualifikation, welche der Mitarbeiter für ECM haben sollte. „Er braucht Motivation für neue Dinge sowie den gesunden Menschenverstand.“ Gmelin lächelte. „Und er braucht den Mut zu einem etwas anderen Denken.“