Gesprächskonzert Musik von Leonard Cohen in St. Michael

Musik von Leonard Cohen in St. Michael

Auf Einladung von Volkshochschule, Stadtbibliothek und Evangelischer Familienbildung ist Susann Sitzler am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr im Haus der Bildung zu Gast. Dort liest sie aus ihrem Buch „Freundinnen“.

„92 Prozent aller Frauen könnten eher auf Sex verzichten als auf ihre beste Freundin.“ Das besagt eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Für die meisten Frauen sind Freundinnen unverzichtbar, manchmal sogar wichtiger als Partner oder Familie. Mit Empathie und Ehrlichkeit, in Geschichten und Beobachtungen erzählt Susann Sitzler in ihrem Buch „Freundinnen“ von den unterschiedlichsten Facetten der Freundschaft unter Frauen.

Freundinnen sind selbst gewählte Schwestern, Seelenverwandte und Verbündete. Man kann mit ihnen emotional, sentimental oder dramatisch sein und über die schönsten und peinlichsten Gefühle reden. Eine Freundin kann aber auch zur Rivalin und ärgsten Feindin werden – oder sich von dem einen zum anderen wandeln. Susann Sitzler leuchtet die komplexe Welt der Frauenfreundschaft aus; von der ersten »besten«, eifersüchtig gehüteten Freundin, mit der das soziale Leben eines Mädchens beginnt, bis hin zur solidarischen Überlebensfreundschaft alter Frauen.

Wahre Geschichten darüber, was Freundschaft unter Frauen bedeuten kann, gehen zusammen mit psychologischen Beobachtungen und Erkenntnissen aus der Freundschaftsforschung.