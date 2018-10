Schwäbisch Hall Neuer Stadtorchester-Leiter war Musiker beim Bund

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Tobias Hauenstein ist seit Anfang Oktober Leiter des Haller Stadtorchesters und Lehrer für tiefes Blech an der städtischen Musikschule. Er war bisher Berufsmusiker bei der Bundeswehr.

Erst ein Diplom als Musiker, dann ein Master-Abschluss für Blasorchesterleitung und schließlich ein Lehramtsstudium? Das ist eine ungewöhnliche Bewegungsrichtung, meist geht der Weg vom Lehramt zur künstlerischen Ausbildung. Tobias Hauenstein erläutert: „Ich habe als Zeitsoldat bei der Bundeswehr Musik studiert – genauer gesagt Euphonium und Tenorhorn, dazu so viel Klavier, wie nötig war. Im vergangenen Jahr waren die 14 Jahre als Zeitsoldat zu Ende. Die Bundeswehr bietet ausscheidenden Soldaten an, bis zu drei Jahre lang eine weitere Ausbildung zu finanzieren. Und weil ich gerne unterrichte und mich ausgiebig mit Erwachsenen- und Jugendbildung beschäftigt habe, habe ich mich für ein Lehramtsstudium entschieden.“ Er hat in Nürnberg außer Musik im Mittelschullehramt die Fächer Geschichte, Mathematik und den Fächerverbund Arbeit, Wirtschaft und Technik studiert.

Doch nun hat er dieses Studium abgebrochen oder zumindest erst einmal unterbrochen. Denn in Schwäbisch Hall lockte etwas Besseres: „Stellen für Tiefblech und Orchesterleitung sind selten“, sagt Hauenstein. Deshalb hat er eine Bewerbung abgeschickt – und war erfolgreich.

„Interessant war das Studium schon, weil man in die pädagogische Schiene eintaucht. Damit, wie man lehrt, habe ich mich gerne beschäftigt“, sagt Hauenstein. Aber ihm hat nicht gefallen, dass er als gestandener Orchestermusiker in allen Bereichen ganz von vorne anfangen musste. Der Uni-Instrumentallehrer beispielsweise hat von sich aus gesagt, dass er dem Studenten nichts mehr beibringen kann. Aber der Unterrichtsbesuch war Pflicht.

Seine Zeit im Heeresmusikkorps Veitshöchheim konnte Hauenstein genießen. „Ich bin überall herumgekommen. Wir waren in Afghanistan, im Kosovo und in Dschibuti, aber auch in weniger krisenanfälligen Ländern wie Spanien und oft in den USA.“ Mal war er mit dem ganzen Blasorchester auf Reisen, mal mit dem Tuba-Quartett der Bundeswehr. „Allein auf dem Tuba-Euphonium-Kongress in Washington waren wir vier-, fünf Mal“, freut sich Hauenstein. Auf solchen Reisen gab es auch Besichtigungen, „die Bundeswehr legt ja großen Wert auf politische Bildung“.

Probeunterricht ist möglich

In Hall unterrichtet Hauenstein nun „alles von der Tuba bis zum Waldhorn“, also auch Posaune und Euphonium. „Derzeit haben wir leider keine Tuba“, bedauert er und erwähnt, dass er noch Schüler jeden Alters aufnehmen kann. „Ich lade auch Erwachsene ein, die sich über die Mitwirkung im Posaunenchor oder Musikverein hinaus auf dem Instrument weiterzuentwickeln. Ich gebe gerne eine Probestunde.“ Hauenstein mag das Unterrichten, und vor allem will er die Freude an der Musik transportieren. „Ohne Spaß funktioniert nix“, meint er.

Und wenn ein Kind die Motivation verliert? Hauenstein ist überzeugt: „Man bringt aus jedem was raus. Man muss halt schauen, wie man kindgerecht erklären kann, was man anders machen kann. Oft helfen Trockenübungen ohne Instrument, wenn es zum Beispiel Probleme mit dem Lippenansatz gibt. Ich habe noch kein Kind erlebt, das ein Instrument erlernen will und längere Zeit nicht weiterkommt. Der eine braucht halt etwas mehr gutes Zureden als der andere.“

Auch im Stadtorchester will er mit Spaß an die Sache herangehen. „Ich habe einen guten Eindruck vom Orchester. Wir haben nur ein Problem: Das Schlagzeug ist unterbesetzt. Ein paar frühere Mitspieler sind wegen des Studiums weggezogen, wir bräuchten da wieder Nachwuchs.“

Für die Programmgestaltung hat er sich vorgenommen, Werke auszuwählen, die den Musikern und dem Publikum gleichermaßen gefallen. „Es soll zum Spielen anspruchsvoll sein, ohne die Mitwirkenden zu überfordern, und es sollen auch Melodien dabei sein, die die Zuhörer kennen.“ Er kann sich gut vorstellen, Werke von zeitgenössischen Komponisten aus der Region aufzuführen. Sein erstes Konzert mit dem Stadtorchester wird am 16. Dezember sein. Dafür gibt es am morgigen Samstag und am Sonntag ein Probenwochenende in Hohebuch. „Da können das Orchester und ich uns besser kennenlernen als in den Abendproben.“ Sein Faible für Geschichte lebt er auch in der Vorbereitung aus: „Ich mag Programme, die einen historischen Hintergrund haben, einen Jahrestag zum Beispiel. Ich finde, ein Konzertprogramm sollte einen Zusammenhang haben. Das klappt aber dieses Jahr noch nicht, dazu ist die Zeit zu kurz.“

Das Motorrad ist ein Einsitzer

Und was macht Hauenstein in seiner Freizeit? „Mein Hobby ist Musik machen. Das ist so zeitaufwendig, dass ich nicht viel mehr Hobbys habe.“ Aber eines hat er doch: Er fährt gerne Motorrad. „Meine Triumph Speed Triple ist ein Einsitzer, da regt sich meine Frau auf. Die würde schon gerne mitfahren“, gesteht er. Im Urlaub hat er vorwiegend Flugreisen gemacht, nach Sri Lanka, Mexiko und Kapverden. Aber im nächsten Jahr soll es mit dem Wohnwagen nach Kroatien gehen.

Wenn Tobias Hauenstein Zeit hat zum Lesen, mag er neben Fachliteratur über Proben- und Instrumentalpädagogik auch Krimis und Thriller, gerne mit historischem Hintergrund. Und er leitet die Blaskapelle Dürrwangen im Fränkischen, wo er wohnt. „Da habe ich meine Frau kennengelernt, da kann ich jetzt nicht einfach aufhören“, sagt er lachend. Zudem ist er stellvertretender Bezirksjugendreferent des Musikbunds in Mittelfranken.