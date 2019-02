Aktion Müllsünder entsorgen wieder mehr Unrat in der Natur

Untermünkheim / Oliver Färber

Immer mehr Menschen kommen am Samstagmorgen auf das Gelände des kommunalen Bauhofs in Enslingen. Ein Mal im Jahr ist er Treffpunkt für viele Freiwillige, die sich dem Umweltschutz verschrieben haben. „Und das jetzt schon zum 20. Mal“, erklärt Werner Hartmann vom Schwäbischen Albverein. Er hat die gemeinsame Aktion mit initiiert.

Der Angelverein – auch von Anfang an dabei – hat sich bereits ein paar Meter weiter versammelt. Zwei Einsatzfahrzeuge der Untermünkheimer Feuerwehr fahren auf den Hof. Die Jugendabteilung rückt mit ihren Betreuern an. Das freut Hartmann. „Die Zahl der Helfer hat in den letzten Jahren eher zugenommen. Vor allem im Jugendbereich“, zieht er Bilanz. So sei auch die Zukunft der Flurputzete gesichert. Mittlerweile stellten Kinder und Jugendliche fast die größte Gruppe. Auch ein Einsatzfahrzeug der DRK-Bereitschaft Mittleres Kochertal steuert den Treffpunkt mit vier Ehrenamtlichen an.

Untermünkheims Bürgermeister Christoph Maschke begrüßt die Mitglieder von Vereinen und Organisationen sowie einige freiwillige Bürger. „Ich find’ die Aktion Klasse“, meint er. Vor allem lobt er, dass sich bereits seit 20 Jahren kontinuierlich Menschen beteiligten – auch er selbst sei schon etliche Mal dabei gewesen.

Lerneffekt für junge Leute

Besonders freut auch ihn, dass viele junge Leute an diesem Morgen schon zum Start an den Bauhof gekommen sind – und das nicht nur, weil sie dafür sorgten, die Idee am Leben zu halten. „Sie lernen vielleicht auch so, dass sie später nicht einfach jeden Müll aus dem Auto werfen“, hofft der Schultes.

Dann geht’s los. Die Mitglieder des Angelvereins kümmern sich vor allem um das Kocherufer. Die anderen bewegen sich zunächst den Straßen und Wegen entlang. Bis zur Mittagszeit kommt eine große Menge an Unrat zusammen. „Die Aktion war wieder sehr erfolgreich“, fasst Hartmann in Anbetracht des gesammelten Mülls zusammen.

Besonders auffällig: Die Helfer haben viele Auto- und Lasterreifen – zum Teil sogar mit Felgen – gefunden. „Zum Teil lagen sie in Klingen. Die könnten auch schon länger abgeladen worden sein, und wir haben sie jetzt erst entdeckt“, meint er. Auch viel Bauschutt sei wieder in der Natur gelandet, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. „An der Kochertalstraße waren es auffällig viele Coffee-To-Go-Becher“, berichtet Hartmann.

Auf die 20 Jahre zurückgeblickt habe er zunächst eine Zeit lang einen Rückgang der Müllsünden beobachtet gehabt. „Das ging leider nicht lang. Es hat wieder ein bisschen zugenommen. Aber wir machen das hier, so lange wir können“, meint er.