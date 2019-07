Über fehlende Mülltonnen für Hundekottüten haben sich schon öfters Leute beschwert.

Laut Bürgermeister Peter Klink sollen in allen Haller Teilorten an stark frequentierten Hundeausführstrecken Abfalleimer aufgestellt werden, teilt Tüngentals Ortsvorsteher Werner Philipp mit. Vor ­Kur­z­em wurde an einen Mast im Kalten Brunnen ein Plakat mit dem Text „Saubere Felder, das ist klar – jetzt braucht es nur noch Mülltonnen für die Tüten, das wäre wunderbar“ angebracht. So solle auf die fehlenden Mülleimer aufmerksam gemacht werden.

