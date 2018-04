Maschinen Motorschubkarre aus Schrottteilen erstellt

Rosengarten / Guido Seyerle

Daniel Grahm hat sich in Rieden ein Motorgerät gebaut, das ihn bei der Gartenarbeit unterstützen wird.

Schweiß vergießen, weil man den vollen Schubkarren bergauf schieben muss? Oder mit dem Schubkarren beim Bergabfahren auf dem feuchten Rasen ausrutschen? Nicht mit Daniel Grahm. Der 28-Jährige hat sich einen Motorschubkarren gebaut – aus einer Schrottschubkarre und einem gebrauchten Roller.

Der 28-jährige gelernte Drucker gehört zu den ruhigen Zeitgenossen. Die Familie ist seit einigen Jahrzehnten in Rieden ansässig. Dort hat der Familienvater auch einen Scheunenteil gemietet und mit einer Hebebühne ausgestattet. Ein Paradies für Hobbyschrauber. Motoren, Getriebe und andere Fahrzeugteile warten auf ihre weitere Verwendung.

Seit Grahm beschlossen hat, in das Haus der Großmutter in Vellberg zu ziehen, beschäftigte ihn ein Gedanke: „Was kann ich tun, um mir die Arbeit im Garten etwas einfacher zu machen? Für den Grillplatz am Hang benötige ich jede Menge Steine und Splitt.“ Er recherchierte im Internet. „Ein motorgetriebener Schubkarren kostet so ab circa 500 Euro. Und dann ist das keine Handwerkerqualität.“ Was liegt also näher, als sich selbst einen zu bauen. Zumal Grahm von Kindesbeinen an über seinen Vater Martin, einen Kfz-Meister, mit dem Fahrzeugbau in Kontakt kam. Auf dem Gelände in Vellberg fand er einen alten Schubkarren mit plattem Reifen. Der Familienvater lächelt: „Der war noch vom Großvater und mit Sägespänen gefüllt. Diese waren inzwischen zu Humus geworden.“ Dazu kaufte er sich einen verunfallten Roller für 50 Euro, um den intakten Motor und das Getriebe weiterverwenden zu können. Kurzerhand montierte er den Zweitakter an die Schubkarre. „Das ging relativ einfach“, berichtet er.

Mit Schweiß und Schweißen

Wenn man in die Details geht, war es allerdings nicht ganz ohne Tücken. Der Motor musste um 180 Grad gedreht werden, damit das Abkippen des Schubkarrens weiterhin möglich ist. Außerdem mussten Änderungen am Rahmen vorgenommen werden. Gut, dass Grahm auch schweißen kann: „Bewusst habe ich einen Zweitaktmotor gewählt. So gibt es keine Probleme wegen des Ölstands wie bei einem Viertakter.“ Das Getriebe wurde entsprechend umgebaut, der Rahmen provisorisch geschweißt und Profile angepunktet. Nach sieben Arbeitsstunden war der provisorische Umbau fertig.

Doch es gab noch kleinere Herausforderungen. Das Zwölf-Zoll-Rad war zu groß. Auf Ebay fand Grahm eine Zehn-Zoll-Felge. Außerdem wurde der Kabelbaum vom Roller, der einen Elektro-Choke zum einfachen Starten ansteuert, an den Motorschubkarren angepasst.

Grahm lächelt: „Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich es hinbekomme, wenn der Motor passt und der Vergaser nicht am Boden streift.“ Und das, obwohl der 28-Jährige Drucker gelernt hat und auch in diesem Beruf bei der Firma Mahl arbeitet – und sonst nichts mit dem Fahrzeuggewerbe zu tun hat.

Erleichterung bei Gartenarbeit

Von Bekannten bekommt er öfter zu hören, dass er ein wenig verrückt sei. Letztlich hat ihn das neue Motorwerkzeug nicht einmal 100 Euro und 15 Arbeitsstunden gekostet. Bremszüge von einem Fahrrad sorgen für das sichere Abbremsen, auch der Gaszug wurde von einem alten Zweirad entnommen. Nun freut er sich nach erfolgreicher Probefahrt gemeinsam mit seiner Frau Jacqueline auf die Erleichterung der Gartenarbeit.

Auch von der Familie haben einige bereits ihr Interesse am neuen Gerät bekundet. Vater Martin ist stolz und gespannt, wie die Gartenarbeit dank Maschinenunterstützung von der Hand gehen wird.

„Es ist schon zeitintensiv, was mein Mann macht“, sagt Ehefrau Jacqueline. „Aber es ist noch okay.“ Ihr Mann hat bereits die nächste Idee: eine fahrende Bierkiste. Aber zuerst soll der Garten fertig gestellt werden.