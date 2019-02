Umzug Monsterwagen zur Titelverteidigung

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Von jetzt an treffen wir uns jeden Tag, außer sonntags.“ Michael Müller, einer der jungen Männer, die sich auch unterm Jahr in ihrem Bauwagen regelmäßig treffen, sagt dies mit festem Ton knapp zwei Wochen vor dem Umzug. Die Gruppe hat sich ein hohes Ziel gesteckt. „Wir wollen unseren Titel verteidigen“, erklärt einer der Macher. „Sportwelle der 90er-Jahre“ heißt ihr Thema. Die irrsten Ideen haben sie sich dazu einfallen lassen. Zum Beispiel bauen sie einen überdimensionalen Stepper. Den unteren Teil haben sie am Wurzelhof in einer riesigen Halle der Familie Eisebraun montiert, jetzt steht er aber schon draußen, denn samt Aufbau wird das Monstersportgerät 14 Meter hoch.

„Gut, dass in Zell keine Hochspannungsleitungen über der Straße hängen“, meint einer. „Ich habe die Ehre, das Teil auf einem Tieflader runter in den Ort zu fahren“, outet sich Marvin Eisebraun. Sicher eine spannende Sache, die höchste Konzentration erfordert. Dazu wird das Gestänge abmontiert. Sogar einen Motor wollen die Jungs einbauen, damit sich der Stepper bewegt.

Noch viel Arbeit

Der Hauptwagen, der mit seinem zweistöckigen Fitnessstudio zehn Meter hoch wird, steht ebenfalls nicht mehr in der Halle – zu hoch. In den Grundbestandteilen ist er fertig, aber es wartet noch viel Arbeit auf die Gruppe. An diesem Montagabend sind etwa 20 junge Männer da. „Wie viele tatsächlich arbeiten, ist nicht ganz eindeutig“, stellt einer selbstkritisch fest. Zumindest für ein paar Fotos greifen drei zu Farbe und Pinsel. „Ohne Stress können wir nicht arbeiten“, gibt Jonas Dittes aus Hausen zu, wo sie früher eine Scheune zum Bauen nutzen konnten. „Das stimmt“, tönt eine Frauenstimme. Sie gehört zu Marvins und Sarahs Mutter Gabi Eisebraun. „Ein-, zweimal in der Woche sorge ich für die Verpflegung der Truppe“, erzählt sie. Heute gibt es Stärkung in flüssiger Form mit selbst hergestelltem Eier- und Whiskey-Sahne-Likör und einem Klaren.

Dass Familie Eisebraun ein Drittel der großen neuen Halle leerräumt, damit die „Imberger“ dort bauen können, ist für sie keine Frage. „Ich habe nur klargestellt: In der Halle raucht keiner, sonst fliegt er raus!“, betont die Chefin. Daran hält sich jeder. „Wir sind dankbar für die Halle, und woanders müssen wir auch zum Rauchen raus“, meint einer.

Das meiste wird selbst bezahlt

Froh sind sie auch über ihre Sponsoren aus Bühlerzell und Umgebung, die sie mit Holz und anderem Material versorgen. „Aber das meiste tragen wir selber“, sagt Michael Müller, der zum harten Kern der Gruppe gehört. Geld nehmen sie bei ihrem Mittwochsstammtisch im Bauwagen, bei den Bauwagenpartys und bei der Beachparty mit dem Förderverein Freibad Geifertshofen ein. „Aber wir müssen trotzdem drauflegen“, so Müller, auch für die Kostüme. Was sie sich dazu haben einfallen lassen, wird noch nicht verraten, aber ein farbenfrohes Bild mit typischen Frisuren und der Sportmode der 90er-Jahre ist garantiert.

Rund 150 Teilnehmer hat die Umzugsgruppe, jedes Jahr werden es mehr. Überwiegend sind sie zwischen 18 und 25 Jahre alt, das macht die Gruppe für junge Leute so attraktiv. Die meisten der rund 60 bis 70 Jungs und 80 Mädels sind aus dem Bühlertal, aber auch Faschingsbegeisterte aus Gaildorf und Sulzdorf verstärken die Gruppe. Der älteste, Jonas’ Vater, ist schon 70. Er unterstützt das Bauteam mit seiner Erfahrung als Zimmermann. „Aber beim Umzug will er nicht mitlaufen, obwohl wir jedes Jahr versuchen, ihn zu überreden“, so Michael Müller.

Am Samstag, eine Woche vor dem Umzug, ist der Rentner fleißig am Schaffen. „Mir macht das Spaß“, sagt er und schraubt unermüdlich am Stepper, während die Leute vom TÜV das gigantische Teil unter dem Aspekt der Sicherheit begutachten und dem Bauteam mit Tipps zur Seite stehen. „Sagenhaft“, meint einer der Prüfer, als sich das inzwischen montierte, in den Himmel ragende, Gestänge wie bei einem echten Fitnessgerät bewegt.