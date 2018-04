Schwäbisch Hall „T(Hall)ent-Show“: Momente, die wirklich berühren

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Zwar waren bei der „T(Hall)ent-Show“ im Haller Anlagencafé ängstliche Blicke und Nervosität zu sehen - aber auch Talent.

Ängstliche Blicke von der Bühne. Zitternde Hände über der Tastatur eines Pianos. Vereinzelte Fehlgriffe auf der Gitarre. Gelegentliche Misstöne beim Singen. Sichtbare Nervosität. All das erwartet man von einer Talentshow. Deswegen ist man da.

Man erwartet aber auch grandiose Stimmen, gewaltigen Gesang, überwältigende Gefühle, überraschende Wendungen, stimmungsvolle Texte, hingebungsvolle und leidenschaftliche Vorträge von Menschen, die etwas zu sagen haben. Und natürlich die unerwartete Begeisterung über einen ganz besonders gelungenen Auftritt. Den einzigartigen Schatz, den man bei dieser Art der Schatzsuche finden kann. All das bekommt man bei der ersten Ausgabe der „T(Hall)ent-Show“ im Haller Anlagencafé zu sehen und zu hören.

Für einen ersten Abend stehen überraschend viele Talente auf der Bühne: Lorena Elser (15) aus Schwäbisch Hall, Makayla (Mica) Grace Sorel (22) aus Michelbach, die „Red Valleys“, ein Männerchor aus Oberrot, Madeline Hiller (21) aus Wolpertshausen, Hannah Münz (20) aus Schwäbisch Hall, Vivien Yamini (24) aus Hessental, Judith Feucht (26) aus Hall und das Geburtstagskind des Abends, Salome Bruder (jetzt 23) aus Hessental. Sie spielt unter anderem „In my lighthouse“ von „Rend Collective“. Und „ganz spontan“ ist da noch Georg Schiele (39) aus Bühlertann, der „ganz zufällig“ sein Akkordeon dabei hat, um sie „ganz ungeprobt“ bei diesem etwas christlichen Song begleiten zu können.

„Das wirkte total ungeplant“, freut sich Moderator und Initiator des Abends Brady Swenson überrascht. Dessen Lampenfieber am Premierenabend scheint sich auf etwas ungewöhnliche Art und Weise zu manifestieren. Er redet sehr viel. Und singt sehr viele eigene Lieder. In der ersten Stunde des Programmes schaffen es gerade mal zwei Talente auf die Bühne. Viel zu wenig.

Die Stunde nach der Pause ist wesentlich lockerer. Deutlich mehr Talente, deutlich weniger Swenson. Seine Moderationen sind nicht schlecht. Aber in der Fülle seiner vielen Rollen an diesem Abend (Moderator, Sänger, Beleuchter, Bühnenarbeiter, Notenwender und Techniker) einfach zu viel des Guten. Vor allen Dingen weil die Technik immer wieder versagt. Wenn jemand den Mut hat, mit seinen verborgenen Talenten auf die Bühne zu gehen, sollte man ihn nicht mit unzureichender Technik verunsichern. Alles in allem scheint die erste „T(Hall)ent-Show“ ein sehr vielversprechender Ansatz zu sein. Es gibt nicht wenige Momente, die wirklich berühren. Mit besserer Technik und etwas mehr Zeit für die Talente hat sie möglicherweise das Potenzial, sich in Hall als spannendes Kulturereignis zu etablieren.