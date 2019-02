Gemeinschaft Mittagstisch auf Spendenbasis ist „eine echte Marktlücke“

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Es ist ein ganz normaler Donnerstagmittag. Aber dennoch herrscht reges Leben beim Gemeindehaus der Martinskirche in Westheim. Kurz vor 12 Uhr strömen von allen Seiten ältere Herrschaften heran. Aus den vorfahrenden Autos steigen immer gleich mehrere Mitfahrer, schon vor dem Eingang gibt es großes Hallo und herzliche Begrüßungen. „Wir sind hier offenkundig auf eine echte Marktlücke gestoßen“, sagt Pfarrer Matthias Bilger zufrieden. Seit Anfang Februar wird jeweils am ersten und dritten Donnerstag jeden Monats im großen Gemeindesaal ein Mittagessen für jedermann auf Spendenbasis angeboten. Und obwohl es heute erst die zweite Veranstaltung dieser Art ist, können sich die Initiatoren über ein volles Haus freuen.

Die Anregung kam von der Westheimerin Renate Schumacher, die Ähnliches in einer anderen, regionalen Kirchengemeinde gesehen hatte und von der Idee sofort begeistert war. Die 72-Jährige schaffte es in kürzester Zeit, Pfarrer, Kirchengemeinderat und ein gutes Dutzend ehrenamtliche Helfer von ihrem Plan zu überzeugen.

Selbstständiger Fahrdienst

Wie gut die Einladung, die daraufhin im Rosengartener Gemeindeblatt erschien, ankommen würde, überraschte sie dann aber doch selbst ein bisschen. Schon beim ersten Termin nahmen 24 Gäste erwartungsvoll an den gedeckten Tischen Platz, beim zweiten Treffen heute sind es bereits ein paar mehr.

Damit Besucher, die nicht so gut zu Fuß sind, die gastliche Stätte ebenso erreichen, wurde ein Fahrdienst eingerichtet. Viele der Senioren bilden überdies selbstständig Fahrgemeinschaften. Der 75-jährige Willi Bauer ist einer der Ehrenamtlichen, der mit seinem Privatauto zweimal im Monat als Chauffeur fungiert. Insgesamt sind drei Männer mit im Team und packen an, wenn vor dem Essen die Tische und Stühle aufgestellt werden müssen.

„Das Wichtigste ist hier die Gemeinschaft“, strahlt Renate Schumacher. Glaube man der Bibel, habe schon Jesus nicht gerne alleine gespeist. Willkommen seien Menschen jeden Alters. Jeder stecke am Ende den Betrag in ein Spendenkörble, den er entbehren könne: „Als Christen teilen wir gerne. Und dem lieben Gott ist es egal, wie viel Geld jemand hat.“

Senfbraten mit Serviettenknödel und Rosenkohl steht heute auf der Speisekarte. Ein seltenes Vergnügen für viele im Raum, weiß Doris Klauke, die heute mit drei Kolleginnen an der Essensausgabe tätig ist: „Wer nur noch für sich alleine kocht, betreibt normalerweise nicht den Aufwand, den die Herstellung eines Bratens bedeutet.“ Eine regionale Metzgerei, die ohnehin einen Mittagstisch anbietet, liefert die Speisen warm verpackt an. Auf den Tischen stehen Sprudel und Apfelsaftschorle. Anstelle eines klassischen Nachtischs werden Kaffee, Tee und selbst gebackene Kuchen gereicht. Am Büfett holt sich jeder seine Mahlzeit selbst ab. Wer sich damit schwertut, wird am Tisch bedient.

Damit genug für alle da ist, sind die Organisatoren auf rechtzeitige Anmeldungen angewiesen. Bis um 11 Uhr des jeweils vorhergehenden Dienstags muss man seine Teilnahme am Essen und etwaige Vorlieben wie vegetarische Kost telefonisch im Pfarrbüro angekündigt haben. Dabei kann auch gleich der Fahrdienst beauftragt werden.

Mundpropaganda soll helfen

„Es ist einfach schöner, zusammen mit anderen zu essen“, sagen die 86-jährige Lotte Windmüller und die 79-jährige Hulda Witzmayer. Wie die meisten anderen hier, wollen die beiden Seniorinnen den ersten und dritten Donnerstag des Monats zu einer festen Position in ihrem Terminkalender machen. Mundpropaganda betreiben alle fleißig. „Wir würden uns freuen, wenn noch viel mehr Leute zu unseren Donnerstagen kommen würden“, sagt Renate Schumacher. Kommen dürfe jeder, auch wenn er nicht in Rosengarten zu Hause sei.

Etwas Nahrung für die Seele darf beim Rosengartener Gemeindeessen natürlich nicht fehlen: Vor dem Essen stimmen alle gemeinsam ein Dankeslied an, und im Anschluss hält Pfarrer Bilger eine kurze Andacht.

Info Das Gemeindeessen für jedermann findet am 1. und 3. Donnerstag jeden Monats im Gemeindehaus bei der Martinskirche in Rosengarten-Westheim statt. Telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter 07 91 / 5 95 10.