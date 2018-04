Versammlung Mitglieder bestätigen den Vorstand des TSV im Amt

Obersontheim / swp

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des TSV 1848 Obersontheim im Vereinsheim. Schon am Gründungsjahr lässt sich ablesen, dass heuer der 170. Geburtstag gefeiert werden soll. Weiter lag der Fokus auf dem Rückblick des vergangenen Sportjahres.

Vorsitzender Wilhelm Beck eröffnete die Versammlung und begrüßte Mitglieder, Trainer und Übungsleiter sowie viele Helfer. Der verstorbenen Mitglieder wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Als Gast und Moderator der Vorstandswahlen nahm Bürgermeister Siegfried Trittner an der Versammlung teil. Die Regularien beinhalteten die Entlastung des Vorstandes und die Prüfung der Kassenlage. Ein wichtiges Thema waren die Ehrungen der langjährigen Mitglieder. Ein weiterer Punkt war die Verabschiedung von Klaus Fick, welcher 16 Jahre als Kassier mit Geschick und Gespür die finanzielle Lage im TSV leitete. Der Verein dankte Fick für seine mit Leidenschaft und Geradlinigkeit ausgeführte Tätigkeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute, heißt es in dem Pressebericht des TSV. Als Nachfolger für das Amt des Kassiers wurde Jochen Meier gewählt.

Die Berichte aus den Abteilungen wurden mit sehr viel Engagement und Leidenschaft vorgetragen, heißt es weiter. Sie sollen in der nächsten Zeit auf der Homepage des Vereins nachzulesen sein.

Die Mitglieder scheinen mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden zu sein. So ist der alte auch der neue Vorstand. „Das Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil im Vereinsleben und stellt die Basis für ein gutes Gelingen und Miteinander dar. Deshalb ist es erfreulich, dass als erster Vorstand wieder Wilhelm Beck und als zweiter Vorstand Pit Reichert ihre knappe freie Zeit mit uns teilen“, schreibt der Verein.

Auch Brigitte Tischler ist als Schriftführerin wieder mit an Bord. Jochen Meier ist Kassier und Udo Giehl Kassenprüfer.

Der Verein will in diesem Jahr sein 170-jähriges Bestehen feiern. Als leuchtendes Beispiel wurden die vielen langjährigen Mitglieder genannt, die dem TSV so lange die Treue halten (siehe Kasten). Sie sollten Ansporn für neue Mitglieder sein.