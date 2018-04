Öffentlicher Dienst Mit sieben Bussen zum Warnstreik

Landkreis / Jürgen Stegmaier

Sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro im Monat fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Um diese Forderung durchzusetzen, werden die Warnstreiks ausgeweitet. Zur Folge hat dies, dass heute 350 Beschäftigte aus Schwäbisch Hall und Crailsheim in sieben Bussen nach Heilbronn fahren. Dort werden sie sich an den vier Demonstrationszügen beteiligen.

Warnstreiks an sechs Orten

Aus Gaildorf sind keine Beschäftigten zum Warnstreik in Heilbronn aufgerufen, sagt Marianne Kugler-Wendt, Bezirksgeschäftsführerin der Verdi.

Um den Druck auf die Arbeitgeber im Vorfeld der dritten und letzten vereinbarten Verhandlungsrunde weiter zu erhöhen, ruft die Verdi Beschäftigte in Kindertagesstätten, Kliniken, dem öffentlichen Verwaltungen, der Müllentsorgung und jetzt auch des Nahverkehrs auf, die Arbeit niederzulegen. So kann es heute auch im Haller Landratsamt und der Außenstelle Crailsheim zu Arbeitsniederlegungen kommen.

Am gestrigen Dienstag fand eine große Kundgebung in Karlsruhe statt. Heute versammeln sich Gewerkschafter in Mannheim – dort spricht Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske –, Reutlingen und Heilbronn. Am Donnerstag gehen Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes in Stuttgart und Ulm auf die Straße.

Kommunen stünden gut da

Die Finanzlage der Kommunen sei „derzeit gut“, argumentiert Verdi. Der Überschuss der deutschen Kommunen belaufe sich auf insgesamt nahezu elf Milliarden Euro. In Baden-Württemberg sei in den Städten und Gemeinden zum zweiten Mal in Folge nahezu eine Milliarde Überschuss erwirtschaftet worden. „Die Kommunen im Land können nicht mehr verbergen, wie gut sie finanziell dastehen. Jetzt muss der KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband) Baden-Württemberg zur Lokomotive im Arbeitgeberlager werden, die den gesamten Zug endlich in Bewegung bringt.“ Mit diesen Worten wird Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, in einer Pressemitteilung zitiert.