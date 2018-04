Untermünkheim Zoll: mit Röntgen gegen Tabakschmuggel

Untermünkheim / swp

Das Hauptzollamt Heilbronn kann für das Jahr 2017 durchweg positive Zahlen verbuchen.

Regierungsdirektorin Christina Taylor-Lucas, Leiterin des Hauptzollamts Heilbronn, kann ein positives Resümee für ihre Behörde ziehen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat das Hauptzollamt mit seinen vier Zollämtern im Bezirk – darunter Untermünkheim – letztes Jahr über 711 Millionen Euro für Bund und EU eingenommen. Größter Brocken war die Einfuhrumsatzsteuer mit mehr als 280 Millionen Euro.

185 Millionen Euro Kfz-Steuer

„Das sind gute Zahlen, vor allem für den Bundesetat“, stellte Oberregierungsrat Thomas Wahl zufrieden fest. Der ständige Vertreter von Taylor-Lucas verantwortet das Sachgebiet Abgabenerhebung. „Die Einnahmen des Zolls sind der Schmierstoff unseres Gemeinwesens“, so Wahl weiter. Wichtige Ausgaben in Bereichen wie Bildung, Familie, Infrastruktur und Sicherheit könnten so finanziert werden. Alleine die seit 1. Juli 2014 zentral vom Zoll übernommene Kraftfahrzeugsteuer spülte im vergangenen Jahr im Heilbronner Bezirk fast 185 Millionen Euro in die Kassen des Bundesfinanzministeriums. Das Hauptzollamt Heilbronn ist für mehr als 1,2 Millionen zugelassene Fahrzeuge zuständig.

Neben der klassischen Einnahmeverwaltung hat der Zoll zahlreiche weitere Aufgaben. 38 Waffen und Waffenteile beispielsweise hat die Kontrolleinheit Verkehrswege bei mehr als 10.000 mobilen Kontrollen im Hauptzollamtsbezirk in den vergangenen zwölf Monaten aus dem Verkehr gezogen.

Außerdem waren mehr als 440.000 unversteuerte Zigaretten sowie 2,5 Tonnen unversteuerter Tabak die Ausbeute der Fiskalwächter. Diesen Fund verdanken die Zöllner einer vollmobilen Röntgenanlage, bei der sie hinter einer Tarnladung Rindenmulch 150 Säcke unversteuerten Feinschnitttabak entdeckten.

Insgesamt 131 Beschäftigte kümmern sich beim Hauptzollamt um die Ahndung von Schwarzarbeit. Sie haben im vergangenen Jahr 1479 Strafverfahren und 834 Bußgeldverfahren eingeleitet. Die in den Ermittlungen erwirkte Schadenssumme von über 9,8 Millionen Euro sieht Zolloberamtsrat Jörg Lehmann, der stellvertretende Sachgebietsleiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, als „Beleg guter Arbeit“ und der erfolgreichen Umsetzung der Vorgabe „Qualität vor Quantität“.

Arbeitgeber im Visier

Ein größeres Augenmerk legte der Heilbronner Zoll im letzten Jahr bei den Kontrollen auf Arbeitgeberprüfungen. Mit 734 Maßnahmen steigerte man die Kontrollen um mehr als 30 Prozent zum vorherigen Betrachtungszeitraum. „Beweis guter Zusammenarbeit mit den Ländern ist der Steuerschaden der Ermittlungsverfahren der Länderfinanzverwaltungen, die auf Vorermittlungen unseres Sachgebietes basieren“, kommentiert Zolloberamtsrat Jörg Lehmann die Summe von über zwei Millionen Euro.

Die Zunahme an abgeschlossenen Ermittlungsverfahren wegen Straftaten – 2017 waren es 1450, im Jahr zuvor 1257 – und wegen Ordnungswidrigkeiten – ein Anstieg um 49 auf 1014 – zeige, wie bedeutend die nachgelagerte Büro- und Schreibtischarbeit in diesem vom Außendienst geprägten Arbeitsbereich ist.

Mehr gefälschte Waren

Nahezu verfünffacht hat sich die Anzahl der beschlagnahmten Waren aus Gründen der Marken- und Produktpiraterie: Waren es im Jahr 2016 noch knapp 43.000, belief sich die Zahl letztes Jahr auf über 202.000. „Dies zeigt die verantwortungsvolle Aufgabe, der unsere Beschäftigten nachgehen“, so die Behördenleiterin. Deutlich über 70 Prozent der Produktfälschungen stammten aus China. Aber auch Sendungen aus den USA, der Türkei, Indien und Russland werden aus dem Verkehr gezogen. Fälschungen wurden am häufigsten bei Schuhen und Kleidung sowie bei persönlichem Zubehör und daneben bei Mobiltelefonen und Teilen davon festgestellt.

Der Vollstreckungsbereich des Hauptzollamtes Heilbronn ist das personell größte Sachgebiet, das für die Vollstreckung des gesamten württembergischen Landesteils zuständig ist. Er hat im Jahr 2017 mit 92,4 Millionen Euro an vollstreckten Forderungen zum Gesamtergebnis beigetragen.„Eine über 25-prozentige Steigerung der beigetriebenen Beträge im Vergleich zum Jahr 2016 stellt ein sehr erfreuliches Resultat für uns dar“, so Oberregierungsrätin Ute Mühlbacher, die Leiterin des Sachgebiets Vollstreckung.

Mehr eigene Forderungen

Mit ungefähr 23,3 Millionen Euro für Zollforderungen, die nicht die Kfz-Steuer betrafen, und 12,3 Millionen Euro an Forderungen aus der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer liege die Quote der vollstreckten zolleigenen Forderungen mit 38 Prozent bei 92,4 Millionen Euro sogar zwei Prozent über dem Wert des Vorjahres von 25,3 Millionen Euro bei 73 Millionen Euro.

Zusätzlich dazu treibt das Heilbronner Zollamt Forderungen für weitere Gläubiger ein. Konkret waren das im vergangenen Jahr 4,1 Millionen Euro für die Bundesagentur für Arbeit, 51,9 Millionen Euro für sonstige Sozialbehörden sowie mehr als 790.000 Euro für sonstige Gläubiger.