Strom Mit Privileg belohnt

Mainhardt / Autor Ende

Wer nach Mainhardt zieht erhält automatisch den Strom vom kommunalen Energieversorger EMW. Die Regelung gilt seit Herbst dieses Jahres. „Das ist ein toller Erfolg, den wir erzielt haben“, freut sich Geschäftsführer Gebhard Gentner über „das erste Mal als Grundversorger“. Darauf habe man seit der Gründung 2009 hingearbeitet. Das regionale Energieunternehmen ist von den Gemeinden Wüstenrot und Mainhardt mit den Schwäbisch Haller Stadtwerken als Partner gegründet worden.

Das sogenannte Grundversorger-Privileg wird alle drei Jahre neu vergeben. Dafür wird zum Stichtag 30. Juni geprüft, wer die meisten Haushaltskunden vor Ort mit Strom beliefert. Die Ergebnisse gibt es zum 30. September. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen Widerspruch eingelegt wird, ist die Feststellung rechtskräftig.

„Wir haben nichts Gegenteiliges gehört“, betont Gentner. Bisher war der Stromkonzern Energieversorgung Baden-Württemberg (ENBW) Grundversorger in Mainhardt. In der letzten Runde vor drei Jahren ging das Rennen unter den Konkurrenten noch knapp aus. Die ENBW versuchte dabei mit Erfolg, Kunden mit besonderen Angeboten zurückzugewinnen, um den Status des Grundversorgers zu behalten. Die Grundversorgung beim Strom ist der üblicherweise teurere Tarif und somit lukrativ.

Wer bislang Strom vom alten Grundversorger erhalten habe, bleibe weiter dessen Kunde, erläutert Gentner. In Wüstenrot habe die ENBW noch immer die meisten Kunden.

Etwa 1500 Haushalte beliefere die EMW derzeit in Mainhardt, rund 3000 Zähler gebe es in der etwa 6000 Einwohner starken Flächengemeinde. Wer nun frisch hinzuziehe, erhalte so lange seinen Strom im Grundversorgertarif, bis er aktiv einen anderen Vertrag abschließe, so Gentner. may