Studie Mit Muskelkraft die Miete mindern

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Es sollte möglichst günstig sein, dafür helfe ich aber gerne im Haushalt, im Garten und wo es nötig ist“, steht auf den Zetteln, die im Stadtgebiet hängen. Aus Studentenstädten kennt man seit Jahrzehnten diese Art der verzweifelten Suche nach einem Dach über dem Kopf und einem trockenen Platz zwischen vier Wänden. Herrscht in Hall akute Wohnungsnot?

Ganz so verzweifelt, wie man vermuten könnte, ist die Wohnungssuche von Benedikt Waag nicht, der vor zwei Wochen die Suchanzeigen aufhängte. „Mich haben seitdem acht Vermieter angerufen und ich bin auch fündig geworden“, sagt der 20-Jährige. Er habe nun ein Zimmer an der Angel, das billig sei. Sein Angebot, im Gegenzug seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, sei dabei gar nicht nötig geworden.

Er war auf der Suche nach einem günstigen Zimmer. Die gebe es in Wohngemeinschaften (WG) allerdings erst ab 300 Euro Miete pro Monat in Schwäbisch Hall. Das hat er bei seiner Suche festgestellt.

„Diese Miethöhe ist mir eigentlich zu hoch“, sagt er. Daher kam er auf die Idee, per Aushang Arbeitskraft gegen Mietkürzung anzubieten: mit Muskelkraft für eine Mietminderung.

Tatsächlich seien mehrere Vermieter darauf angesprungen. Mehrmals wurde ihm angeboten, in noch nicht fertig sanierte Häuser einziehen zu dürfen und dann beim Renovieren zu helfen. Das sei ihm allerdings dann doch zu viel Arbeit gewesen. Schließlich müsse er Geld verdienen und demnächst wohl auch in Waldenburg an der Sportschule oder möglicherweise auch anderswo studieren.

Hall gilt als vorbildlich

Die Wohnungssuche ist in Hall nicht leicht. Die Stadtverwaltung steuert dagegen. Es werden neue Baugebiete ausgewiesen. Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist betreibt in Kooperation mit der Grundstücks- und Wohnungsbausgesellschaft zum Beispiel Studenten- und Altenwohnheime.

Im landesweiten Ranking aller Städte und Gemeinden liegt Schwäbisch Hall daher auf dem 9. Platz der Top Ten der „wohnpolitisch aktivsten Städte“. In seiner Größenkategorie schafft es Hall sogar auf Platz eins. Besonders positiv wurden die Entwicklung des Wohnbestandes in den letzten Jahren, die Anzahl der gebauten Häuser, die Bevölkerungsentwicklung, deren Entwicklungsprognose sowie der hohe Anteil privater „Häuslebauer“ hervorgehoben. „Dass sich unsere Wohnraumstrategie in der Studie so positiv niederschlägt, freut uns als Stadtverwaltung sehr. Ich sehe dies als Beleg und Ansporn zugleich, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim.

Verzweifelte Familie

Einzelne Studenten und Familien suchen offensichtlich aber lang, bis sie etwas Passendes in Schwäbisch Hall finden. „Hallo. Ist es wirklich so schwer, eine Wohnung in Schwäbisch Hall zu finden“, schreibt eine Leserin per Facebook an die Zeitung. „Wir sind eine sechsköpfige Familie: Etliche Wohnungsbesichtigungen. Alles Absagen. Mein Mann und ich wissen nicht mehr, was wir tun sollen.“

Beim „Unerhört“-Forum zum 25-Jahr-Jubiläum der Obdachlosenanlaufstelle der Erlacher Höhe wird eindringlich darauf hingewiesen: Bezahlbarer Wohnraum wird besonders in der Haller Innenstadt knapp.

Im Moment werden die weiteren Bauabschnitte im Sonnenrain und das große Baugebiet in Bibersfeld sowie das Bahnhofsareal für die Bebauung vorbereitet. Wer aktuell auf der städtischen Homepage nach einem Ort sucht, wo er sein Haus hinstellen kann, trifft aber auf den Vermerk: „Verfügbare Bauplätze: 0/0“.