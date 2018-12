Geburtstag Mit Leib und Seele Apotheker

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Edmund Felger wird am morgigen Sonntag 70 Jahre alt. Der Haller engagiert sich im Gemeinderat, in Sportvereinen und im Rotary-Club.

Man kann kaum glauben, dass Edmund Felger am morgigen Sonntag 70 Jahre alt wird. Der schlanke, agile Mann kann locker als Mittfünfziger durchgehen. Der Sport sei es wohl, der ihn fit halte, meint Felger, und nicht etwa ein Wundermittelchen aus der Kreuzäcker-Apotheke, die er seit 1975 betreibt.

Auf seine sportlichen Erfolge ist Felger stolz: „Ich war von 1975 bis 1980 in der Uli-Runde-Mannschaft bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Wir haben in der dritthöchsten Liga Fußball gespielt. Das war die Hochzeit der Sportfreunde.“ Auch im Tennis und beim Golf hat der Apotheker Medaillen gesammelt.

„Heutzutage gehe ich gerne am Abend auf den Golfplatz und spiele alleine. Da finde ich Ruhe nach der Arbeit.“ Golf habe gegenüber Fußball und Tennis den Vorteil, dass er als Senior da mit Sportskameraden jeden Alters mithalten kann.

Felgers erste Begegnung mit Schwäbisch Hall verlief nicht gut. Eigentlich wollte er nach dem Wehrdienst eine akademische Laufbahn einschlagen. Aber als Apotheker bei der Bundeswehr erfuhr er von Räumen in Hall, die zur Apotheke umgestaltet werden sollten. Felger wollte sich die Sache zumindest mal anschauen.

Also fuhr er mit seiner Frau im Auto nach Hall. „Es war ein grausamer Tag, es hat geregnet wie verrückt. Am Scharfen Eck habe ich zu meiner Frau gesagt: ,Des isch nix, do bleib’ mer net.’ Auch der Limpurger Platz war damals nicht schön. Alles war trostlos.“

Aber die Räumlichkeiten waren okay, es waren Ärzte in der Nähe, sodass genug Kundschaft zu erwarten war. So entschloss sich das junge Ehepaar Felger doch dazu, nach Hall zu ziehen. Am 1. April 1975 wurde die Kreuz­äcker-Apotheke eröffnet.

„Meine Frau musste ihr Studium noch beenden, unsere Tochter war auch schon da. Die beiden kamen im Sommer 1975 nach. Meine Frau wurde Lehrerin für Biologie und Geografie im heutigen Erasmus-Widmann-Gymnasium im Schulzentrum West.“

Er habe in Hall sehr schnell Fuß gefasst, sagt Felger. „Die Leute in der Kreuzäcker-Siedlung hatten schon damals einen guten Zusammenhalt. Auch durch die Sportfreunde bin ich früh mit vielen Persönlichkeiten der Stadt in Kontakt gekommen.“

Dazu kam das kommunalpolitische Engagement, das ebenfalls bereits zu dieser Zeit einsetzte. „Die FWV (Freie Wählervereinigung) hat etwa 1976 einen Ortsverband gegründet, da war ich dabei. Ende der 70er-Jahre stand ich zum ersten Mal auf dem Wahlzettel. Sieben Stimmen haben gefehlt für ein Mandat. Das hat mich gefreut: Ich hatte einen Wahlerfolg, musste aber nichts tun.“

1999 kandidierte er erneut, und seither ist er im Gemeinderat. „Ich hatte vier Mal die höchste oder zweithöchste Stimmenzahl innerhalb der FWV“, sagt Felger stolz. Ihm ist es wichtig, dass auch Selbstständige im Gremium vertreten sind. Er versteht, dass sich Vertreter dieser Gesellschaftsgruppe nur schwer für politische Ämter motivieren lassen: Erstens haben sie wenig Zeit. Zweitens hat er auch erlebt, dass ihm Kunden drohten, wegzubleiben, wenn sie mit seinem Abstimmungsverhalten nicht einverstanden waren.

Felger liebt die Arbeit in den beiden Apotheken – im Ärztehaus „Qmediko“ auf der Weilerwiese haben er und sein Kompagnon Josef Wagner eine Filiale. „Unser Studium ist sehr vielfältig, wir sind Pilzkundler, Botaniker und Chemiker. Unsere Hauptaufgabe ist, den Kunden die wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlich zu erklären. Es ist eine psychosoziale Aufgabe.“

Felger arbeitet 60 bis 70 Stunden pro Woche. Dazu kommen Ehrenämter in Sportvereinen, in der Werbegemeinschaft Limpurger Platz, beim Rotary Club und im Gemeinderat. Trotzdem nimmt sich Felger Zeit für Urlaub: Mit seiner Frau fährt er mehrmals jährlich nach Portugal, mit Freunden war er oft Ski fahren abseits der Pisten, und heutzutage reist er mit ihnen zum Golfspielen. „Wir mieten dann eine Villa. Da hat jeder seine Aufgabe, einer kocht, einer kauft ein ...“ Und welche Aufgabe hat Felger? „Ich organisiere die Arbeiten“, erklärt er mit selbstironischem Grinsen.

Nicht den ganzen Tag golfen

Eigentlich war für das Jahresende 2018 der Ruhestand geplant. Aber wegen des komplizierten Apotheken-Rechts konnten die Verträge mit seinem Nachfolger Josef Wagner nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. 2019 soll alles geregelt werden.

Daheimbleiben will Felger allerdings nicht. „Ich glaube, da würde ich die Sachen im Kühlschrank ordnen wie in der Apotheke, vielleicht nach dem Alphabet.“ Und den ganzen Tag auf dem Golfplatz verbringen will er auch nicht. Felger will in den Apotheken aushelfen, er will sich ehrenamtlich engagieren, aber eher nicht mehr im Gemeinderat, und er muss noch seiner Frau einen lang gehegten Wunsch erfüllen: eine Reise nach Island.