Versammlung Mit im Boot, wann immer was passiert

Ilshofen / Ute Schäfer

Wahlen standen an am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Ilshofen und seiner Fachgruppe Werbegemeinschaft.

Und so wählte die Versammlung turnusgemäß einen neuen Vorstand. Der ist in großen Teilen der alte geblieben: Vorsitzender ist und bleibt Thorsten Bullinger, ebenso sein Stellvertreter Rüdiger Hofmann. Neu gewählt wurden Manuel Rüger als Kassierer und Heidi Kastenholz als Schriftführerin. Die war zuvor Beisitzerin, für sie wurde Fabio Ranner neu in den Beirat gewählt. Die Fachgruppe Werbegemeinschaft leiten nach wie vor Christian Löhner und Gerhard Philipp.

Die Kasse des Gewerbevereins steht gut da, vor allem das Magazin „Ilshofen Aktuell“ bringt so viel Geld ein, dass den Mitgliedern, die dort Werbung geschaltet haben, ein Teil der Kosten rückerstattet werden konnte.

Der Verein war im vergangenen Jahr wie immer aktiv. Das wurde beim Rückblick von Thorsten Bullinger auch deutlich: Wann immer es eine große, öffentliche Veranstaltung in Ilshofen gibt, den Ilshofener Herbst zum Beispiel: Der Gewerbeverein sitzt mit im Boot.

Jetzt bei 111 Mitgliedern

Die Mitgliederzahlen steigen. Im Verlauf des Jahres ist ein Mitglied ausgetreten, dafür sind sechs neue gewonnen worden. Mittlerweile zählt der Gewerbeverein 111 Mitglieder, berichtete der Vorsitzende Thorsten Bullinger, bevor er feierlich zwei ausgeschiedene Vorstandsmitglieder verabschiedete, und zwar Alfred Winter als Kassierer und Angelika Seitz als Schriftführerin, die sich nicht mehr hatten aufstellen lassen. Verabschiedet hat sich die Werbegemeinschaft auch von Bürgermeister Wurmthaler. Die Satzung sehe leider keine Ehrenmitgliedschaft vor, so Bullinger, doch sei Wurmthaler in den Reihen der Werbegemeinschaft stets willkommen. „Sie brauchen auch keinen Beitrag zu bezahlen“, sagte er augenzwinkernd, bevor er auf das laufende Jahr vorausschaute. Dabei bestätigte sich: Wann immer etwas in Ilshofen passiert – zum Beispiel der Ostermarkt am 24. und 25 März: Der Verein ist dabei.