Talk Mit differenzierter Sicht auf die Dinge

Kerstin Dorn

Sometimes I hit the jackpot and sometimes I lose it all...“, sang Frank Lutz zur Gitarre und stimmte die Zuhörer auf die Talkrunde „Ein Mensch, eine Marke, ein Unternehmen“ ein. Das Wirtschaftsmagazin REGIOBUSINESS, die Wirtschaftsförderung Schwäbisch Hall und die Kaufmännische Berufsschule Crailsheim hatten dazu eingeladen und mit Claudia Klug einen Gast verpflichtet, der im Leben bereits eine Menge gewonnen hat. Oder besser, der sich eine Menge Vertrauen und Verantwortung erarbeitet hat: Generalbevollmächtigte der Bausparkasse Schwäbisch Hall, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin Kreditservice – so lauten ihre aktuellen Berufsbezeichnungen. Auf dem Podium saß eine zierliche Frau mit grauen Haaren und wachen Augen, die nicht nur wegen ihres knallroten Anzugs aus der Masse herausstach.

Warum sie sich für die Juristerei entschieden hatte, wollte Gastgeber und Moderator Heribert Lohr eingangs wissen. Das Jura-Studium habe sie gelehrt, stets mehrere Seiten zu hören, bevor sie sich ein Urteil bilde. Diese differenzierte Sicht auf die Dinge, der vielen Graustufen zwischen schwarz und weiß, fasziniere sie noch heute, so ihre Antwort. Im Studium habe sie sich den Grundsatz, stets auch „die andere Seite“ zu hören, zu eigen gemacht. Das präge ihre Arbeit noch heute.

Dass Klug 1991 zur Bausparkasse kam, war ein Zufall. „Die Stelle war in der Zeitung ausgeschrieben und sie versprach viele Gestaltungsmöglichkeiten.“ Kein Zufall war es, dass sie es innerhalb des Unternehmens bis an die Spitze geschafft hat. Ob sie für ihren Karriereweg einen Masterplan hatte, wollte Moderator Heribert Lohr wissen und forderte ihre Schlagfertigkeit heraus: „So formuliert es nur ein Mann“. Aber ob Masterplan oder „Traum“, so wie sie es nennt, am Ende war es die Chefetage, die sie von Anfang an im Visier hatte.

Bleiben Sie neugierig

Aus eigener Erfahrung riet sie den vielen jungen Zuhörern im Publikum, eine konkrete Vorstellung zu haben, was sie erreichen wollen: „Lassen Sie sich nicht ausbremsen, befolgen Sie nicht alle Anweisungen, suchen Sie Mentoren, die als Vorbild dienen und knüpfen Sie Netzwerke!“, antwortete sie auf China Schoenhaars Frage aus dem Publikum, wie man erfolgreich wird. Wenn eine Frau es in die Vorstandsetage schafft, gibt es immer auch die Frage nach dem Sinn der Frauenquote. Als 30-Jährige, so Klug, sei sie strikt dagegen gewesen, heute sehe sie die Sache anders. Zumindest für eine Übergangszeit halte sie es für sinnvoll, Frauen damit den Weg in höhere Führungspositionen zu ebnen. Nicht den Frauen zuliebe, sondern wegen des Unternehmenserfolges. „Gemischte Teams liefern den besten Output und nur das zählt“, urteilte sie pragmatisch. Überhaupt war „Frau und Chef“ kein großes Thema an diesem Abend. Tamara Wassermann, die gerade an der Kaufmännischen Berufsschule in Crailsheim ihr Fachabitur macht, bringt es so auf den Punkt: „Es ist schön, dass eine Frau diese Position besetzt, aber eigentlich ist es egal.“

Anliegen der Veranstaltungsreihe „Ein Mensch, eine Marke, ein Unternehmen“ – die übrigens an diesem Abend zehnjähriges Bestehen feierte – war und ist es immer, den Menschen hinter dem erfolgreichen Manager zu sehen. Deshalb wollte Moderator Heribert Lohr auch wissen, ob sie eine gute Verliererin sei. Sie glaube es, gibt sie zu. Jedoch löse eine Niederlage immer den Reflex aus, es jetzt erst recht zu versuchen.

Doch die Zuhörer wollten noch mehr wissen: beispielsweise wie sie die Folgen der Digitalisierung einschätze. „Es ist vorstellbar, dass sprechende Maschinen die Beschwerden beantworten werden“, sagte sie. Gegenwart sei es bereits, dass Kreditanträge innerhalb von 48 Stunden bearbeitet werden müssen und dass die Samstagsarbeit kommt. „Da werden Ideologien aufeinanderprallen“, gibt sie zu.

Arbeitsmodule ändern sich

Es gebe bereits jetzt bei der Bausparkasse 400 Heimarbeitsplätze, bei denen nur noch an einem Tag in der Woche die Anwesenheit im „Campus“ obligatorisch sei. Es gibt Telearbeitsplätze, die Formen des mobilen Arbeitens nehmen zu. Zum Schluss ging es noch ans Eingemachte: Wann sie die Zinswende erwarte und ob das Bausparen gerade Sinn mache, wurde aus den Zuschauerreihen heraus gefragt. Diese Vorlage nutzte sie geschickt zur Werbung in eigener Sache: Junge Leute könnten sich nicht vorstellen, dass es früher Kreditzinsen von neun Prozent und darüber gab. Deshalb sei es gerade jetzt sinnvoll, einen Bausparvertrag mit niedrigen Zinsen abzuschließen.

Am Ende griff Frank Lutz wieder zur Gitarre, um die Zuhörer mit „Goodbye to you, my friends“ zu Häppchen und angeregten Gesprächen zu verabschieden.