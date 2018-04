Porträt Albverein: mit den Menschen auf Augenhöhe

Gschwend / Rainer Kollmer

Seit über 40 Jahren ist Herbert Volland Ortsgruppenvorsitzender des Gschwender Albvereins.

Schon seit 2001 will er dieses Amt eigentlich aufgeben. Doch Herbert Volland findet sich seither regelmäßig an der Spitze der Ortsgruppe wieder. „Ich wollte die Leute doch nicht hängen lassen“, meint er heute. Bereits 1966 tritt er in Jebenhausen bei Göppingen dem dortigen Albverein bei und seit dieser Zeit ist er ein begeisterter Wanderer und Naturfreund. Aber er sieht mit seiner Person ein Generationenproblem: „Wenn der Vorsitzende schon älter ist, dann sind im Verein hauptsächlich auch Leute in seinem Alter zu finden“, lautet seine Erfahrung.

Gegenwärtig hat die Gschwender Ortsgruppe etwa 100 Mitglieder, wobei vor allem jüngere Neuzugänge hoch willkommen sind. Herbert Volland kann sich noch gut daran erinnern, dass die Ortsgruppe anfangs ein reiner „Herrenverein“ war. Volland ist froh, dass sich die Zusammensetzung während seiner Amtszeit deutlich durchmischt hat. Anfangs hatten die Wanderwochen noch großen Zulauf. Der Omnibus war von den Mitgliedern nach kurzer Zeit ausgebucht. Wenn demnächst eine Fahrt nach Slowenien stattfindet, dann darf jeder Interessierte mitfahren. Nicht wenige sind nach solchen Wanderwochen anschließend neue Albvereinsmitglieder geworden.

Der engagierte Ortsgruppenchef kann sich noch gut an die späten 70er-Jahre erinnern. Damals wurde der Hagbergturm mit viel Eigenleistung und großem Spendenaufkommen saniert. 1980 war die Einweihung des Gschwender Wahrzeichens, das dem Schwäbischen Albverein gehört. Engagierte Helfer der Ortsgruppe sind am Wochenende immer wieder überwältigt, welchen Zulauf der Aussichtsturm bekommt. Die Wanderer und Radfahrer aus nah und fern freuen sich über die angebotenen Erfrischungen und das zünftige Vesper.

„Vor Gott zählt, wie man lebt“, lautet Herbert Vollands Haltung. Er hofft, gesund und weiterhin aktiv bleiben zu können, „bis der Herrgott mich holt“. Zwar liegt ihm der Albverein sehr am Herzen, aber er unterstützt in Gschwend auch den Musikverein, die Trachtengruppe und den Musikwinter. Seine Kenntnisse als Großhandelskaufmann sind gefragt. Nach der Berufsschule arbeitet er bei einer holzverarbeitenden Firma in Göppingen, bis er durch Zufall nach Gschwend kommt und bei der Firma Kunz eine Anstellung als Kaufmann findet. Ab 1984 ist er dann noch bis zu seinem Ruhestand für eine Versicherung tätig und kommt viel in der Gegend herum.

Überzeugter Junggeselle

Seine Geselligkeit und seine Empathiefähigkeit werden von den Gesprächspartnern geschätzt. Die schwäbische Mundart, in die er gerne verfällt, schafft zusätzlich Nähe und Vertrautheit. Er begegnet den Menschen auf Augenhöhe und kann das Leben von der lockeren Seite nehmen. „Aber daheim will ich einfach meine Ruhe haben“, macht der überzeugte Junggeselle klar. Gerne nimmt er sich eine Auszeit mit Filmen, Fotografieren und Bildbearbeitung. Viele Reisen ins Ausland und die wiederkehrenden Wanderungen und Ausflüge des Albvereins werden auch künftig dafür sorgen, dass das Bildmaterial nicht zur Neige geht.

Die Wanderer treffen sich wieder am Sonntag, 29. April, um 9.45 Uhr auf dem Marktplatz, um in Fahrgemeinschaften nach Lauterburg und Rosenstein zu starten.