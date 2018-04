Wüstenrot Mit dem Bürgermobil kostenlos unterwegs

Wüstenrot. / Sabine Friedrich

Wüstenrot plant einen neuen Service. Die Transportmöglichkeit steht allen zur Verfügung.

Die Gemeinde Wüstenrot will bald das Angebot für Ältere und Schwerbehinderte starten. Zehn Ehrenamtliche haben sich bereits als Fahrer gemeldet. Die neue Transportmöglichkeit soll auch Jugendlichen, die freitagsabends in den Jugendtreff wollen, zur Verfügung stehen. Von anderswo gibt es das Angebot schon länger, teils mit gutem, teils mit mäßigem Erfolg. Jetzt soll auch in Wüstenrot ein Bürgermobil verkehren.

Nach Bedarf eingesetzt

Für den Gemeinderat war es keine Frage, diesem Wunsch, der bei der jüngsten Zukunftswerkstatt 2016 als wichtiges Thema von den Einwohnern erachtet wurde, nachzukommen. „Das ist absolut begrüßenswert“, meinte nicht nur Gemeinderat Heiko Dietterle (FWV). Das Geld, das man hier investiere, sei gut gesetzt. Die Gemeinde habe sehr viele Wohnplätze, weshalb diese Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr eingeführt werden sollte. Hauptamtsleiter Jürgen Reinhardt erläuterte das Prozedere. Das Bürgermobil stehe Einwohnern ab 60 Jahren und Schwerbehinderten zur Verfügung, kostenlos. In der großen Flächengemeinde mache es jedoch keinen Sinn, einen Fahrplan mit Haltestelle einzuführen.

Das Bürgermobil soll nach Bedarf eingesetzt werden, gedacht sei an zwei Tage in der Woche. Wer eine Transportmöglichkeit für Erledigungen des täglichen Lebens benötigt, also zum Einkaufen, zum Arztbesuch oder um Bankgeschäfte zu tätigen, der meldet sich und wird abgeholt. Die Koordination der Anfragen soll ebenso ehrenamtlich erfolgen wie der Fahrdienst.

Entschädigung für Fahrer

Die Gemeinde hatte schon nach Fahrern gesucht. Dass sich fünf Männer und Frauen, überwiegend Rentner, gemeldet haben, fand Jochen Scholl (FWV) „absolut lobenswert“.

Da das Angebot kostenlos sein wird, benötige man dafür auch keinen Personenbeförderungsschein. Die ehrenamtlichen Fahrer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Sechs Euro pro Stunden seien üblich, sagte Reinhardt. Demnächst werden die Details bei einem Informationsgespräch geklärt. Ein Fahrzeug muss die Gemeinde nicht anschaffen, sie kann den Fünf-Sitzer-Caddy nutzen, das Gemeinschaftsmobil, das über Firmen gesponsert wurde. Auch die Gemeinde hatte eine Werbefläche bezahlt. Der Wagen steht beim Autohaus Lauckner, ist allerdings nicht rollstuhlgerecht. „Mobilität ist ein zentrales Thema“, sagte Bürgermeister Timo Wolf. Er sei froh, dass dieser innerörtliche Service bald umgesetzt werde.