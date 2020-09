Das warme Wetter lockt noch einmal einige Hundert Menschen ins Freibad des Haller Schenkenseebads. Am Samstag waren es rund 550 Gäste und am Sonntag circa 900. An Letzterem war der Nachmittagsblock sogar ausverkauft, erklärt Jens Miermeister, Abteilungsleiter Bäder....