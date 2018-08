Sozialleistungen Missbrauch im Vorfeld aufdecken

Norbert Acker

Die Landkreisverwaltung und die größeren Kommunen im Kreis sind derweil auf den versuchten Missbrauch von Sozialleistungen vorbereitet. „Verhütung und Verfolgung des rechtsmissbräuchlichen Bezugs von Sozialleistungen ist eine permanente Aufgabe des Landkreises als Träger von Sozialleistungen“, sagt Sozialdezernent Thomas Haag.

Bereits seit 1999 gebe es in Baden-Württemberg eine Empfehlung von Landkreistag, Städtetag und Innenministerium zur Zusammenarbeit von Sozialleistungsbehörden und Polizei bei Verdacht auf Sozialleistungsbetrug. „Unser besonderes Augenmerk richten wir darauf, es zu missbräuchlichem Leistungsbezug erst gar nicht kommen zu lassen“, so Haag. „Deshalb nutzen wir konsequent die gesetzlichen Möglichkeiten zur Beweiserhebung und Überprüfung von Angaben.“

Dass die Bundesagentur für Arbeit die Fälle von Kindergeldbetrug in NRW hochhängt, zeigt eines: Eine Anfrage dieser Zeitung zu dem Thema wird nicht von der hiesigen Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim beantwortet, sondern von der Regionaldirektion Baden-­Württemberg. „Daten auf Agenturebene liegen nicht vor“, stellt Pressesprecher Mario Keller unmissverständlich fest. „Die Zahlungsansprüche können nur für die Bundesebene ausgewiesen werden. Länder- und Kreisdaten sind daher nicht verfügbar.“

Bei den meisten Sozialleistungen seien die Stadtverwaltungen keine Genehmigungsbehörde, sondern nähmen lediglich die Anträge entgegen und leiteten sie an die zuständige Genehmigungsbehörde weiter, erklärt Kai Hinderberger, Sprecher der Crailsheimer Stadtverwaltung. „Inwieweit dort ein Datenabgleich erfolgt, entzieht sich unserer Kenntnis und obliegt der jeweiligen Genehmigungsbehörde.“ Einzige Ausnahme sei das Wohngeld, für das die Stadt Crailsheim in eigener Zuständigkeit entscheide. „Im Wohngeldgesetz gibt es eine Ermächtigungsnorm zum Datenabgleich. Diesen führen wir auch durch“, so Hinderberger. Dies führe immer wieder zur Feststellung von Betrugs- oder Missbrauchsfällen, die auch zur Anzeige gebracht würden.

Die Stadt Gaildorf ist im Gegensatz zu den Großen Kreisstädten nicht für Sozialleistungen im engeren Sinne zuständig. „Die Kooperation mit allen Behörden erfolgt aber stets in beiderseitigem Einvernehmen“, sagt Daniel Kuhn, persönlicher Referent von Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann. Zurzeit lägen aber keine Meldungen über Sozialmissbrauch vor.

Die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall übernimmt ebenfalls die Sachbearbeitung für das Wohngeld, das im Zuständigkeitsbereich von Bund und Land liegt. „Der Zuschuss ist an strenge Auflagen geknüpft“, sagt Halls Pressesprecherin Franziska Hof. „In regelmäßigen Abständen finden Datenabgleiche mit anderen Behörden statt, um Missbrauch zu unterbinden.“

Wichtig sei, ergänzt der BA-Sprecher abschließend, dass es sich bei den in NRW bekannt gewordenen Fällen um zwei unterschiedliche Themen handele, die leicht durcheinandergebracht würden. „Wir haben zum einen Menschen, die mit ihren Familien nach Deutschland kommen und unter anderem Kindergeld beantragen. In diesem Bereich gibt es auch Missbrauch, nicht nur von Kindergeld, sondern auch von anderen sozialen Leistungen. Das kommt schwerpunktmäßig in einigen Städten in NRW vor“, so Keller. Dann gebe es Kindergeld für Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, deren Kinder aber in der Heimat bleiben. „Diese haben einen Anspruch auf Kindergeld. In diesem Bereich findet so gut wie kein Missbrauch statt.“